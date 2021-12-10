Ассист Зубкова помог Ференцварошу обыграть Байер

Украинский полузащитник "Ференцвароша" Александр Зубков отметился результативной передачей в матче против "Байера" в Лиге Европы.

"Фради" завоевали свою единственную победу за весь групповой этап в турнире, которая уже ничего не решала, со четом 1:0. Единственный гол после результативной передачи украинца Зубкова забил француз Аиссу Лайдани.

"Ференцварош" завершает свое еврокубковые выступления победой над "Байером", который в свою очередь проходит в 1/8 финала Лиги Европы.

В нынешнем сезоне 25-летний Зубков провел 9 матчей во всех турнирах, забил один гол и отметился голевой передачей.

Лига Европы. Группа G. 6-й тур

Ференцварош - Байер 1:0

Голы: Лайдани, 82.