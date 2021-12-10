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Ассист Зубкова помог Ференцварошу обыграть Байер
Правда, для "фради" этот матч уже ничего не решал
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский полузащитник "Ференцвароша" Александр Зубков отметился результативной передачей в матче против "Байера" в Лиге Европы.
"Фради" завоевали свою единственную победу за весь групповой этап в турнире, которая уже ничего не решала, со четом 1:0. Единственный гол после результативной передачи украинца Зубкова забил француз Аиссу Лайдани.
"Ференцварош" завершает свое еврокубковые выступления победой над "Байером", который в свою очередь проходит в 1/8 финала Лиги Европы.
В нынешнем сезоне 25-летний Зубков провел 9 матчей во всех турнирах, забил один гол и отметился голевой передачей.
Лига Европы. Группа G. 6-й тур
Ференцварош - Байер 1:0
Голы: Лайдани, 82.
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