Не ЛЧ единой. Сегодня состоятся жеребьевки Лиги Европы и Лиги конференций

Сегодня, 13 декабря, в Ньоне пройдет жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы и Лиги конференций. Жеребьевка ЛЕ начнется в 14:00 (киевское время), а ЛК – в 15:00. В корзине сеяных в ЛЕ – обладатели вторых мест в своих группах, а в корзине несеяных – коллективы, которые вылетели из ЛЧ с третьей позиции.

Сеяные: "Бетис", "Брага" "Динамо Загреб", "Лацио", "Наполи", "Олимпиакос", "Реал Сосьедад", "Рейнджерс";

Несеяные:﻿ "Аталанта", "Барселона", "Боруссия Д", "Зенит", "Порту", "РБ Лейпциг", "Севилья", "Шериф".

Победители группового этапа ждут своих соперников уже сразу в 1/8 финала. Это "Лион", "Монако", "Айнтрахт", "Црвена Звезда", "Галатасарай", Байер", "Спартак" и "Вест Хэм".

В жеребьевке Лиги конференций примут участие 16 команд, разбитых на две корзины. В числе сеяных – обладатели вторых мест в группе Лиги конференций, в числе несеяных – команды, ставшие третьими в Лиге Европы.

Сеяные: "Буде-Глимт", "Карабах", "Маккаби Тель Авив", ПАОК, "Партизан", "Раннерс", "Славия", "Тоттенхэм"/"Витесс" (решающий матч "шпор" с "Ренном" не состоялся из-за вспышки коронавируса в стане лондонцев, УЕФА еще предстоит принять решение).

Несеяные: "Лестер", "Мидтьюлланн", "Марсель", ПСВ, "Рапид", "Селтик", "Спарта", Фенербахче".