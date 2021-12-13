Малиновский и Вернидуб узнали соперников. Состоялась жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы

Сегодня, 13 декабря в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы. Как известно, турнир в нынешнем сезоне претерпел некоторые изменения. Если раньше сразу после группового этапа шла 1/16 финала, то теперь команды, занявшие третье место в группах Лиги Чемпионов, сыграют с командами, занявшими вторые места в группах Лиги Европы. Команды, выигравшие группы Лиги Европы, в этом раунде не участвуют.

При жеребьевке не могли встретиться команды из одной ассоциации. Участники были поделены на сеяных и несеяных. В число первых попали команды, занявшие вторые места в Лиге Европы, несеяными были команды, перешедшие из Лиги Чемпионов.

Противостояние будут состоять из двух матчей. Первые поединки состоятся на полях несеяных команд 17 февраля, ответные матчи 24 февраля примут сеяные. Победители противостояний присоединятся к командам, выигравшим группы Лиги Европы, в 1/8 финала турнира.

Итак, в стыковых матчах Лиги Европы сыграют:

Результаты жеребьевки стыковых матчей Лиги Европы

"Севилья" vs "Динамо" Загреб "Аталанта" vs "Олимпиакос" "РБ Лейпциг" vs "Реал Сосьедад" "Барселона" vs "Наполи" "Зенит" vs "Бетис" "Боруссия" Дортмунд vs "Рейнджерс" "Шериф" vs "Брага" "Порту" vs "Лацио"

Напомним, что по итогам группового этапа в 1/8 финала Лиги Европы уже вышли:

"Лион"

"Монако"

"Спартак Москва"

"Айнтрахт Франкфурт"

"Галатасарай"

"Црвена Звезда"

"Байер"

"Вест Хэм"

Ранее состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Чемпионов. С ее результатами можно ознакомиться здесь >>>