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Малиновский и Вернидуб узнали соперников. Состоялась жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы

Лига Европы
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(3 голосов)
Малиновский и Вернидуб узнали соперников. Состоялась жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 13 декабря в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы. Как известно, турнир в нынешнем сезоне претерпел некоторые изменения. Если раньше сразу после группового этапа шла 1/16 финала, то теперь команды, занявшие третье место в группах Лиги Чемпионов, сыграют с командами, занявшими вторые места в группах Лиги Европы. Команды, выигравшие группы Лиги Европы, в этом раунде не участвуют.

При жеребьевке не могли встретиться команды из одной ассоциации. Участники были поделены на сеяных и несеяных. В число первых попали команды, занявшие вторые места в Лиге Европы, несеяными были команды, перешедшие из Лиги Чемпионов.

Противостояние будут состоять из двух матчей. Первые поединки состоятся на полях несеяных команд 17 февраля, ответные матчи 24 февраля примут сеяные. Победители противостояний присоединятся к командам, выигравшим группы Лиги Европы, в 1/8 финала турнира.

Итак, в стыковых матчах Лиги Европы сыграют:

Результаты жеребьевки стыковых матчей Лиги Европы

"Севилья" vs "Динамо" Загреб
"Аталанта" vs "Олимпиакос"
"РБ Лейпциг" vs "Реал Сосьедад"
"Барселона" vs "Наполи"
"Зенит" vs "Бетис"
"Боруссия" Дортмунд vs "Рейнджерс"
"Шериф" vs "Брага"
"Порту" vs "Лацио"

Напомним, что по итогам группового этапа в 1/8 финала Лиги Европы уже вышли:

  • "Лион"
  • "Монако"
  • "Спартак Москва"
  • "Айнтрахт Франкфурт"
  • "Галатасарай"
  • "Црвена Звезда"
  • "Байер"
  • "Вест Хэм"

Ранее состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Чемпионов. С ее результатами можно ознакомиться здесь >>>

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В статье: Аталанта (Бергамо) Лига Европы Барселона жеребьевка Севилья Наполи (Неаполь) Порту
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Комментарии (12)
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Dr. House (Поділля)
13.12.2021 в 14:48
До побачення , барсучки))). Наполі має відомстити барсотушці за ганебний пенальті за допомогою якого Наполі вилетів із ЛЧ , а ФКБанкрот попало тоді на 2:8. Хоча...,так напевно було краще
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Запорізьке Торпедо (zp)
13.12.2021 в 14:40
зинид вытащил один из худших вариантов, норм. Браге попался золотой билет в след.раунд
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+1
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
13.12.2021 в 15:00
А можливо, що і Шерифу...)
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0
0
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Napoli
13.12.2021 в 14:27
Опа... Неплохо. Но тут лишь один вопрос - не забьет ли Спалетти на ЛЕ? Хотя вряд-ли такую вывеску можно забить
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Запорізьке Торпедо (zp)
13.12.2021 в 14:39
он уже забил, 2 влета мясу
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Napoli
13.12.2021 в 14:41
Состав видел? Нет?
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Запорізьке Торпедо (zp)
13.12.2021 в 14:46
что состав? мясу влетели, 2 раза, Карл)
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metall5291 (Kharkiv)
13.12.2021 в 14:25
У Барселоны один из худших вариантов. У Севильи - один из лучших. У Сосьедада и Бетиса - 50/50
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hardcorepwnz (Украина)
13.12.2021 в 15:07
Неизвестно, что будет весной. Наполи сейчас так забуксовал, что могла быть и похуже жеребьевка)
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Caballero (DC)
13.12.2021 в 14:24
У Газпрома опять слабый соперник.
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0
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Запорізьке Торпедо (zp)
13.12.2021 в 14:41
почему же, 3 место лаЛиги
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Caballero (DC)
13.12.2021 в 14:23
Эх, забражил бы Шахтёр с Баргой...
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