Известно, как будут начисляться очки за стыковые матчи Лиги Европы и Лиги Конференций

После реформы УЕФА возник не только еще один клубный турнир (Лига Конференций), но и появились дополнительные стадии. В частности, в Лиге Европы и Лиге Конференций после группового этапа и перед 1/8-й финала будет так называемый стыковой раунд, или 1/16-ая финала. Там сыграют:

Относительно этих матчей в контексте начисления евроочков возникла неразбериха. Сначала речь шла о том, что результат поединков не будет учитываться в Таблице коэффициентов. Но сейчас актуальность приобрело другое правило. Последующие изменения не предусматриваются.

Ранее действовало предписание:

UEFA coefficients are based on the performance of clubs in the European Cups during a five year period. During those 5 years match results (2 points for a win and 1 point for a draw) are awarded from the group stage of CL, EL, and ECL onwards, with the exception of the knockout round after the EL group stage and the ECL group stage.

[Коэффициенты УЕФА базируются на результате клубов в еврокубках в течение пяти лет. В течение этих пяти лет результаты матчей (2 очка за победу и 1 очко за ничью) начисляются, начиная с группового этапа ЛЧ, ЛЕ и ЛК, за исключением раунда плей-офф на выбывание после группового этапа ЛЕ и ЛК].

Сейчас актуально следующее правило:

During those 5 years match results (2 points for a win and 1 point for a draw) are awarded from the group stage of CL, EL, and ECL onwards. However, in the knockout round play-offs after the EL group stage and the ECL group stage and before the round of 16, match results do count for the country ranking but not for the club ranking.