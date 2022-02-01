Кто-то останется за бортом. Барселона не сможет заявить на ЛЕ всех четверых зимних новичков

Главному тренеру "Барселоны" Хави придётся выбрать игрока, который не попадёт в дозаявочный список "блауграна" на плей-офф Лиги Европы.

Во время зимнего трансферного окна каталонцы подписали Дани Алвеса, Феррана Торреса, Адаму Траоре и Пьера-Эмерика Обамеянга, о приходе которого должны быть объявлено в ближайшее время.

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Однако, согласно правилам УЕФА, клубам на этапах плей-офф Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций разрешено дозаявлять максимум трёх новичков. Конечный срок регистрации новых игроков на еврокубки - 2 февраля.

Напомним, что на групповом этапе чемпионской лиги "Барса" играла в одной группе с "Баварией", "Бенфикой" и "Динамо", опередив только чемпиона Украины. В 1/16 финала ЛЕ её ожидают две встречи с "Наполи".