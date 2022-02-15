Шериф – Брага | Онлайн матч | Аудио

Мало кто помнит, но Шериф стартовал в нынешнем еврокубковом сезоне с первого раунда квалификации ЛЧ и продолжает выступления в еврокубках. На групповом этапе ЛЧ Юрий Вернидуб вытащил тираспольский коллектив из очень сложной группы в другой еврокубок. Менее статусный, но вряд ли в клубе из-за этого разочарованы. И вряд ли в Шерифе собираются на этом останавливаться. Следим за матчем команды украинского тренера против Браги, которая занимает четвертую строчку в чемпионате Португалии.

Комментатор матча – Александр Рыженко

Режиссер трансляции – Александр Рыженко