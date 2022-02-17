Хави Эрнандес – о противостоянии с Наполи в ЛЕ: Барселона – не фаворит в этом матче

Главный тренер каталонской "Барселоны" Хави Эрнандес прокомментировал свои ожидания от первого матча с "Наполи" в 1/8 финала Лиги Европы. Цитирует испанца официальный сайт УЕФА. Напомним, поединок состоится сегодня, 17 февраля – стартовый свисток прозвучит в 19:45.

"Мы не фавориты в этом матче. Мы всего лишь претенденты на выход в 1/8 финала. У нас сильный и непростой соперник. "Наполи" играет компактно, плюс у них очень опытный тренер. Они хорошо играют с мячом, здорово применяют высокий прессинг, "адзурри" точно попытаются доставить нам проблемы. Также "Наполи" грамотно обороняется у своих ворот, у них есть топ-игроки".