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Хави Эрнандес – о противостоянии с Наполи в ЛЕ: Барселона – не фаворит в этом матче

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Хави Эрнандес – о противостоянии с Наполи в ЛЕ: Барселона – не фаворит в этом матче

УЕФА

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Главный тренер каталонской "Барселоны" Хави Эрнандес прокомментировал свои ожидания от первого матча с "Наполи" в 1/8 финала Лиги Европы. Цитирует испанца официальный сайт УЕФА. Напомним, поединок состоится сегодня, 17 февраля – стартовый свисток прозвучит в 19:45.

"Мы не фавориты в этом матче. Мы всего лишь претенденты на выход в 1/8 финала. У нас сильный и непростой соперник. "Наполи" играет компактно, плюс у них очень опытный тренер. Они хорошо играют с мячом, здорово применяют высокий прессинг, "адзурри" точно попытаются доставить нам проблемы. Также "Наполи" грамотно обороняется у своих ворот, у них есть топ-игроки".

"Это хорошая возможность для нас. Основная задача "Барселоны" – пробиться в Лигу чемпионов. Мы можем сделать это через чемпионат или через Лигу Европы в случае победы. Это еврокубковый турнир, нам нужна помощь наших болельщиков, поэтому мы ждем хорошую атмосферу. Нам не слишком повезло с жеребьевкой, но наша цель пройти как можно дальше".

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В статье: Хави Эрнандес Лига Европы Барселона Наполи (Неаполь)
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Источник:
УЕФА

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