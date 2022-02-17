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Спаллетти: Наполи не будет использовать какую-то особую тактику из-за того, что играет с Барселоной

Лига Европы
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Лучано не боится каталонцев

Спаллетти: Наполи не будет использовать какую-то особую тактику из-за того, что играет с Барселоной

УЕФА

Новина українською

Главный тренер "Наполи" Лучано Спаллетти прокомментировал свои ожидания от первого матча с "Барселоной" в 1/8 финала Лиги Европы. Цитирует итальянца официальный сайт УЕФА. Напомним, поединок состоится сегодня, 17 февраля – стартовый свисток прозвучит в 19:45.

"Мы должны всегда стараться быть самими собой. У нас есть сильные стороны и качества, необходимые для того, чтобы показывать качественную игру. Игроки "Наполи" выходят на поле, чтобы побеждать. Если мы хотим выиграть турнир и подарить трофей городу, то должны быть готовы к любому сопернику. Не мы решаем, с кем и когда играть".

"Мы покажем свою игру, не собираемся использовать какую-то особую тактику из-за того, что играем с "Барселоной". Постараемся сыграть так, как умеем. Понимаем, что временами придется обороняться, но будут и моменты, когда мы попытаемся воспользоваться свободными зонами".

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В статье: Лучано Спаллетти Лига Европы Барселона Наполи (Неаполь)
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Источник:
УЕФА

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