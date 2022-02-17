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Барселона - Наполи 0:1. Видео обзор матча (обновляется)
Неаполитанцы ушли на перерыв победителями
Faisal HQ / Автор неизвестен
Каталонская "Барса" дома играет против "Наполи". Счет в игре открыл полузащитник неаполитанцев Петр Зелински - поляк поразил ворота "блауграны" на 29-й минуте встречи.
Первый матч 1/8 Лиги Европы
"Барселона" - "Наполи" 0:1
Голы: Зелински 29
Барселона: тер Штеген — Мингеса, Пике, Гарсия, Альба — Гонсалес, Ф. де Йонг, Педри — Траоре, Обамеянг, Ферран.
Запасные: Нето, Тенас, Дест, Бускетс, Пуч, Дембеле, Брайтвейт, Л. де Йонг, Гави.
Наполи: Мерет — Ди Лоренцо, Кулибали, Ррахмани, Жезус — Руис, Ангисса — Эльмас, Зелински, Инсинье — Осимхен.
Запасные: Идасяк, Оспина, Малькюи, Демме, Руи, Мертенс, Гулам, Унас, Петанья, Дзаноли.
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