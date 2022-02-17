  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. День щедрости Феррана. Барселона - Наполи 1:1. Видео голов обзор матча
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

День щедрости Феррана. Барселона - Наполи 1:1. Видео голов обзор матча

Лига Европы
Обновлено
(1 голосов)

Ничья на Камп Ноу

День щедрости Феррана. Барселона - Наполи 1:1. Видео голов обзор матча

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

Каталонская "Барса" дома играет против "Наполи". Счет в игре открыл полузащитник неаполитанцев Петр Зелински - поляк поразил ворота "блауграны" на 29-й минуте встречи. В начале второго тайма "сине-гранатовые" сравняли счет, благодаря реализованному пенальти от Феррана Торреса.

Первый матч 1/8 Лиги Европы

"Барселона" - "Наполи" 1:1

Голы: Торрес 59 (пен) - Зелинский 29

Барселона: тер Штеген — Мингеса, Пике, Гарсия, Альба — Гонсалес, Ф. де Йонг, Педри — Траоре, Обамеянг, Ферран Торрес.

Запасные: Нето, Тенас, Дест, Бускетс, Пуч, Дембеле, Брайтвейт, Л. де Йонг, Гави.

Наполи: Мерет — Ди Лоренцо, Кулибали, Ррахмани, Жезус — Руис, Ангисса — Эльмас, Зелинский, Инсинье — Осимхен.

Запасные: Идасяк, Оспина, Малькюи, Демме, Руи, Мертенс, Гулам, Унас, Петанья, Дзаноли.

Обзор матча

Гол Зелинского

Гол Торреса

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Наполи (Неаполь)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...