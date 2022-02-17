Хоакин стал самым возрастным автором ассиста в ЛЕ

В рамках первого раунда 1/8 Лиги Европы "Бетис" на выезде играет против питерского "Зенита".

Ветеран испанской команды Хоакин принял участие в первом голе в этой игре - полузащитник отдал голевую передачу на Гвидо Родригеса.

Таким образом, Хоакин стал самым возрастным автором ассита в истории ЛЕ. Данное достижение покорилось испанцу в возрасте 40 лет 211 дней. Прошлий рекорд принадлежал футболисту "Мольде" Даниэлю Хестаду - 40 лет и 133 дня.