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Хоакин стал самым возрастным автором ассиста в ЛЕ

Лига Европы
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В игре против "Зенита"

Хоакин стал самым возрастным автором ассиста в ЛЕ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках первого раунда 1/8 Лиги Европы "Бетис" на выезде играет против питерского "Зенита".

Ветеран испанской команды Хоакин принял участие в первом голе в этой игре - полузащитник отдал голевую передачу на Гвидо Родригеса.

Таким образом, Хоакин стал самым возрастным автором ассита в истории ЛЕ. Данное достижение покорилось испанцу в возрасте 40 лет 211 дней. Прошлий рекорд принадлежал футболисту "Мольде" Даниэлю Хестаду - 40 лет и 133 дня.

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В статье: Хоакин Зенит (Санкт-Петербург) Бетис (Севилья)
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Источник:
Opta

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