Шериф Вернидуба уверенно переиграл Брагу благодаря пенальти и ошибке соперника

Сегодняшний матч между молдавским и португальским клубами был очень важным событием для команды Вернидуба в контексте борьбы за 1/8 Лиги Европы. Стоит отметить, что подопечные украинского тренера приложили все усилия для победы в родных стенах.

С самых первых минут тираспольцы пытались взять игру в свои руки и доминировать на поле. Для этого пришлось продемонстрировать качественный пресинг и точный короткий пас. Игроки вполне справились с поставленной задачей, и уже на 6-й минуте создали первую опасность. Янсане добрался до мяча у штрафной площадки "Браги" и мощно выстрелил с 25-ти метров. Удар вышел намного выше цели, однако, начало было положено.

Немного позже возможность отличиться была уже у "Браги". Каштру благодаря прессингу возвращает мяч под контроль гостей, а Медейруш после качественного прострела пробивает прямо в руки Атанасиадису. Хоть голкипер и справился, подопечные Вернидуба восприняли этот провал в обороне как руководство к дальнейшим действиям, и уже не теряли игровой снаряд на ровном месте.

Уже на 29-й минуте португальцы создали первую настоящую опасность. Матеус очень быстро перевел мяч через всё поле к штрафной площадке "Шерифа", а там Орте удалось освободиться от опеки. В итоге вингер оказался один на один с Атанасиадисом и прокинул круглого мимо вратаря. В самый последний момент Эвангелу успел выбить снаряд с линии ворот.

Спустя некоторое время уже "Шериф" имел прекрасную возможность забить, но случился казус. Янсане классно пробивал с близкого расстояния, и мяч уже почти был в сетке. Однако, на линии ворот Траоре решил добить сам. Нападающий в этот момент находился в офсайде, поэтому не было засчитано взятие ворот. В эти минуты игроки молдавского клуба едва не подрались!

Спустя несколько минут болельщики "Шерифа" смогли вздохнуть с облегчением - в предыдущем моменте защитник "Браги" играл рукой. Следовательно, после просмотра ВАР судья указал на точку, и 11-метровый удар успешно реализовал Венсан Тилль. Люксембуржец пробил в правую штангу, а от нее - отскок в ворота. Таким образом команда смогла повести в счете.

С началом второго тайма португальцы пытались доминировать, однако, ничего по-настоящему опасного создать не удалось. Тираспольцы безупречно играли в прессинге и не выпускали соперника с собственной половины поля. На протяжении второго тайма фанаты могли наблюдать очень качественный футбол от "Шерифа" и немного пресную игру "Браги".

Воплотить свое преимущество в еще один гол молдаване смогли уже на 82-й минуте. Тогда Бруну Родригеш потерял мяч на ровном месте в центре поля, а Траоре этим успешно воспользовался. Адама убежал на "свидание" с Матеусом и спокойно покатил игровой снаряд в правый угол низом.

Таким образом, "Шериф" уверенно побеждает "Брагу" и делает серьезную заявку на проход в 1/8 Лиги Европы. Остается лишь пожелать удачи Юрию Вернидубу и его подопечным в ответном матче!

Шериф – Брага 2:0

Голы: Тилль, 43 (пен); Траоре, 82

Шериф: Атанасиадис, Петро, Траоре, Раделич, Жюльен, Евангелу, Яхшибоев, Тилль, Николов, Бруно, Янсане

Брага: Матеус, Коуто, Тормена, Мусрати, Оливейра, Орта, Медейрос, Гомес, Родригес, Кастро, Витинья

Предупреждение: Петро, 15