Лига Европы. Барселона - Наполи 1:1. Катеначчо сработало

Дебют "Барселоны" в Лиге Европы не удался - выиграть не получилось, да и футбол показали довольно средний.

"Наполи" с первых минут уперся возле собственной штрафной и отбивался. Нападение итальянцев сводилось к забросам в сторону быстрых Инсинье и Осимхена; если они цеплялись - тогда подключалась вторая волна во главе с Зелинским.

Судьбу первого тайма решила какая-то минута, в течение которой команды обменялись моментами - Ферран Торрес свой выход один на один запорол, а вот Зелинский со второй попытки расстрелял уже бессильного тер Штегена. Игра Пике в этом эпизоде - без комментариев.

Barcelona have now failed to win three of their four home games in Europe this season:



0-3 vs Bayern

1-0 vs Dynamo Kyiv

0-0 vs Benfica

1-1 vs Napoli



Not the start they would have wanted in the #UEL pic.twitter.com/OPndY7V1m0