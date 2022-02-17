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Барса лишь у Динамо выиграла дома в еврокубках в этом сезоне

Лига Европы
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Из 4 матчей

Барса лишь у Динамо выиграла дома в еврокубках в этом сезоне

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

В первом матче 1/8 Лиги Европы каталонская "Барселона" дома сыграла вничью с "Наполи".

В этом еврокубковом сезоне "сине-гранатовые" провели 4 поединков на "Камп Ноу" и одержали лишь одну победу - дома минимально обыграли киевское "Динамо" Мирчи Луческу.

В Неаполе подопечные Хави сыграют 24-го февраля.

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В статье: Барселона Динамо (Киев)
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