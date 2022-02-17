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Барса лишь у Динамо выиграла дома в еврокубках в этом сезоне
Из 4 матчей
Faisal HQ / Автор неизвестен
В первом матче 1/8 Лиги Европы каталонская
В этом еврокубковом сезоне "сине-гранатовые" провели 4 поединков на "Камп Ноу" и одержали лишь одну победу - дома минимально обыграли киевское "Динамо" Мирчи Луческу.
В Неаполе подопечные Хави сыграют 24-го февраля.
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