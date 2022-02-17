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Боруссия – Рейнджерс 2:4. Голевой дождь в Дортмунде. Видео обзор матча

Лига Европы
(1 голосов)

Феерия для нейтрального болельщика

Боруссия – Рейнджерс 2:4. Голевой дождь в Дортмунде. Видео обзор матча

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

В первом матче 1/8 Лиги Европы "шмели" и "рейнджеры" выдали настоящий голевой триллер. По итогу подопечные Джованни ван Бронкгорста одержали выездную победу, забив на два мяча больше.

Лига Европы, стыковые матчи. 1-я игра

Дортмунд, "Сигнал Идуна Парк"

"Боруссия" – "Рейнджерс" 2:4

Голы: Беллингем (51), Геррейру (82) – Тавернье (38, пен) Морелос (41), Ландстрём (49), Загаду (54, автогол)

Боруссия: Кобель – Геррейру, Загаду, Хуммельс, Аканджи (Шульц, 55) – Витсель (Рейна, 46), Дауд – Беллингем, Ройс (Реньер, 82), Брандт (Мукоко, 46) – Мален (Тиггес, 68)

Рейнджерс: Макгрегор – Баришич, Басси, Голдсон, Тавернье – Ландстрём, Джек – Кент, Арибо (Рэмси, 86), Арфилд (Сэндс, 66) – Морелос (Райт, 90+5)

Предупреждения: Загаду (73) – Макгрегор (79)

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Рейнджерс (Глазго)
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