Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Пике: С такой игрой Барса может выиграть Лигу Европы
Жерар высказался после ничьи с неаполитанцами
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David Ramos
Центральный защитник каталонской "Барселоны" Жерар Пике прокомментировал
"Мы могли забить четыре-пять голов. Они дважды подошли к нашим воротам и забили один мяч. От игры остались хорошие ощущения, но не от результата.
В некоторых матчах нам чуть сложнее реализовывать моменты. Но если у нас будут шансы, то мы в конце концов начнем забивать. Это вопрос уверенности. Мы провели отличный матч против соперника высокого уровня. Худшее – это результат, мы хотели победить.
С такой игрой мы сможем выиграть Лигу Европы. Если мы будем создавать такие моменты во втором матче, то голы придут, и мы выйдем дальше", – рассказал испанец.
Популярное сейчас
- Береза: ФК Днепр-1 будет играть в футбол, а батальон Днепр-1 пойдет печь российских солдат в танках
- "Создается ощущение, что виновного уже назначили". Заявление Ярославского по поводу ДТП
- Новичок Ливерпуля - чистокровный индеец. Его народ вымирает из-за голода, нищеты и добычи угля
- Мисс Украина 2016 Александра Кучеренко стала новой ведущей на MEGOGO
- "Такой Седан и с прицепом можно взять". Жена Зинченко пришла на популярное YouTube-шоу Подкаты
- Командная работа. Жены и девушки футболистов Реала весело проводят время в дорогом ресторане. ФОТО
Новости по теме
- 08:15 Зарубежные Золото для шпор, магия Бьелсы и как Златан может там, где не может Месси. Аудиомнение #56
- 15:37 Прогнозы на футбол Барселона - Наполи. Анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов
- 09:28 Зарубежные Пике получил травму в матче с Наполи и хромал после игры – стало известно, сыграет ли он с Реалом