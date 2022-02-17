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Пике: С такой игрой Барса может выиграть Лигу Европы

Лига Европы
(2 голосов)

Жерар высказался после ничьи с неаполитанцами

Пике: С такой игрой Барса может выиграть Лигу Европы

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David Ramos

Новина українською

Центральный защитник каталонской "Барселоны" Жерар Пике прокомментировал домашнюю ничью с "Наполи" в первом матче 1/8 Лиги Европы.

"Мы могли забить четыре-пять голов. Они дважды подошли к нашим воротам и забили один мяч. От игры остались хорошие ощущения, но не от результата.

В некоторых матчах нам чуть сложнее реализовывать моменты. Но если у нас будут шансы, то мы в конце концов начнем забивать. Это вопрос уверенности. Мы провели отличный матч против соперника высокого уровня. Худшее – это результат, мы хотели победить.

С такой игрой мы сможем выиграть Лигу Европы. Если мы будем создавать такие моменты во втором матче, то голы придут, и мы выйдем дальше", – рассказал испанец.

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В статье: Барселона Наполи (Неаполь) Жерар Пике
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Источник:
Marca

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Комментарии (3)
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metall5291 (Kharkiv)
17.02.2022 в 23:37
Юморной парень этот Шакир-оглу. Лично на 1/2 закопал Барсу, но рассуждает.
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+1
0
sasha_lv (Львів)
17.02.2022 в 23:08
і лігу і чемпіонат........
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+2
0
Algrab (Костопiль)
17.02.2022 в 23:13
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+2
0


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