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С дебютном голом Марсьяля. Севилья дома обыграла Динамо Загреб
Лига Европы - их территория
Фото: Sevilla Fútbol Club
"Севилья" и Лига Европы не виделись полтора года. Взяв трофей в августе 2020-го, испанский клуб пропускал сезон по причине успешного выхода в плей-офф Лиги Чемпионов. Правда там их путь был коротким - вылет на первой же стадии от Дортмунда. Лопетеги понял ошибку, а потому, в отличие от Ла Лиги, в этой кампании решил завалить выступления в главном еврокубке, рассчитав все так, дабы занять в группе третье место. А дальше по знакомой тропинке в Лигу Европы. Здесь, в стыковом раунде (по старинке, в 1/16) "нервионцев" ожидало загребское "Динамо". Не самый легкий, но проходимый соперник.
Возвращение в любимый турнир прошло успешно. Уже на старте поединка активный Папу Гомес подхватил мяч в штрафной после удара Марсьяля, и был сбит Ливаковичем. Достаточно спорный эпизод, ибо после просмотра повторов с разных ракурсов нельзя сказать точно, был ли фол. Как бы там ни было, судья пенальти назначил, который реализовал хорват Ракитич. "Севилья" получила быстрое преимущество, что сыграло с ней злую шутку. Они начали укачивать соперника неспешным темпом, однако заснули сами, упустив закидушку в штрафную. А там был Оршич, забивший в этом сезоне уже 13 голов. Сегодня он нанес 14 точный удар. Шла 41 минута...
Пропущенный гол "Севилью" разозлил, заставив включить максимальную скорость до самого перерыва. Загреб пострадал дважды. Вначале Окампос здорово пробил из пределов штрафной (правда, помогли два рикошета), а вскоре идеальным ударом Марсьяль завершил идеальную контру. 3:1 до перерыва. Фаворит по делу вел в счете.
Sevilla 3-1 Dinamo Zagreb HT:— Squawka News (@SquawkaNews) February 17, 2022
Shots: 12-4
Shots on target: 5-2
Possession: 56%-44%
Pass accuracy: 86%-80%
Corners: 3-3
Fouls: 4-7#UEL pic.twitter.com/7fhDrAMAoi
"Динамо" оставалось опасным оппонентом. Вскоре после перерыва сумасшедший момент не реализовал Лауристен - удар головой в центрбека получился знатным, но Буну потащил. Сейв матча. На добивании оказался Юрич, но умудрился попасть в лежачего кипер. Неудачник матча. "Севилья" наоборот, атаковала мало. С одной стороны, глядя на счет, испанцев понять можно, однако одно неверное движение защиты, и интрига "Рамон Санчес-Писхуан" возгоралась как костер инквизиции при виде ведьм и еретиков.
Однако для хозяев все закончилось хорошо. Под конец матча коллектив Лопетеги забрал мяч, не дал сопернику ничего создать возле владений Буну, в то время как сам имел несколько подходов к чужой штрафной. 3:1 - грамотная победа "Севилья". В ответном матче Загребу будет архисложно вернуть интригу, не говоря уже о проходе в 1/8 финала.
???? ???????????????????? ⏹️— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) February 17, 2022
¡Gran victoria de los nuestros en su regreso a la @EuropaLeague! ????????
¡????????????????????, ????????????????????????????! ⚪️????#WeareSevilla #NuncaTeRindas #UEL pic.twitter.com/lziqV7IqE0
Лига Европы, 1/16 финала, 1-й матч
17 февраля, Севилья, стадион "Рамон Санчес-Писхуан"
"Севилья" - "Динамо" (Загреб) 3:1
Голы: Ракитич 13 (п), Окампос 44, Марсьяль 45+1 - Оршич 41
"Севилья": Буну - Кунде, Карлос, Рекик (Гудель 50), Акунья - Гомес, Фернандо (Торрес 61), Ракитич - Окампос (Навас 86), Марсьяль (Эн-Несири 61), Мунир (Дилейни 61)
"Динамо": Ливакович - Теофиль-Катрен (Лауристен 46), Шутало, Франич - Ристовский (Мохаррами 76), Гояк, Адеми, Бочкай (Штефуль 70) - Юрич (Эмрели 58), Петкович (Спикич 76), Оршич
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