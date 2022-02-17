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Пеллегрини после игры с Зенитом: Не очень переживаю по поводу нашей обороны

Лига Европы
(1 голосов)

Коуч испанцев подвел итоги выездной победы

Пеллегрини после игры с Зенитом: Не очень переживаю по поводу нашей обороны

Новина українською

Главный тренер "Бетиса" Мануэль Пеллегрини прокомментировал выездную победу над питерским "Зенитом" в первом матче 1/8 Лиги Европы.

– Что скажете об игре?

– Мы ждали подобного матча. "Зенит" очень опасен в атаке, в составе есть бразильцы, которые умеют забивать. Мы вели 2:0, "Зенит" среагировал. Но самое важное – не чувствовать этого воздействия, не развалиться. Впереди еще 90 минут, рано думать, что мы уже прошли в следующий раунд.

– Вас удивила игра "Бетиса" без Фекира и Каналеса?

– Нет, потому что мы тренируемся каждый день, у нас нет основной и запасной команды. Рад, что мы до сих пор участвуем в трех турнирах, команда в отличной физической форме. Если бы мы не выиграли, не списывали бы это на отсутствие кого-то. У нас есть механика игры, футболисты реализуют план.

– Замены повлияли на игру во втором тайме?

– "Зенит" любит закрывать центр, мы пытались атаковать через фланги, особенно через Тельо. Учитывали усталость некоторых игроков. Не столько физическую, сколько эмоциональную.

– Оцените игру Хоакина.

– Хоакин так же важен, как и всегда. Сегодня было отражение его отдачи во имя клуба. Он долго не играл, но отдал всего себя, был хорош технически. Очень доволен его работой, рад, что он появился на поле после достаточно долгого перерыва.

– Вас беспокоит то, что "Бетис" достаточно много пропускает?

– Нет. Думаю, что важно то, что соперники тоже забивают по два-три гола и в других матчах. Нам может хватать концентрации, хотя сегодня не все получилось. Не стоит недооценивать "Зенит", они забили три гола "Челси". А "Челси" вообще-то победитель Лиги чемпионов и чемпионата мира. Поэтому не очень переживаю по поводу нашей обороны, – рассказал Пеллегрини.

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В статье: Мануэль Пеллегрини Зенит (Санкт-Петербург) Бетис (Севилья)
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Источник:
Sports.ru

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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
17.02.2022 в 23:53
Поражением оккупантов, благодаря рахитскому, удовлетворён.
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