Хави: По моим ощущениям, мы сыграли очень хорошо. Результат очень несправедлив

Главный тренер каталонской "Барселоны" Хави подвел итоги домашней ничьи с "Наполи" в 1/8 Лиги Европы.

"Мы играли очень хорошо. Результат не так хорош, он мог быть куда лучше. Я думаю, что, учитывая, сколько мы создали, мы заслужили гораздо больше. Но мы должны хорошо сыграть в Неаполе. Такова наша реальность, но мы заслужили больше одного гола.

Было много явных моментов, но мы не действовали эффективно. Это уже был не матч с "Эспаньолом", и сегодня мы много ошибались. Но все так, как есть. 22-23 удара – хороший показатель.

По моим ощущениям, мы сыграли очень хорошо. Но нужно забивать. Результат очень несправедлив", – рассказал коуч "сине-гранатовых".