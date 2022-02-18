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Хави: По моим ощущениям, мы сыграли очень хорошо. Результат очень несправедлив
Наставник "блауграны" о поединке против неаполитанцев
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер каталонской "Барселоны" Хави подвел итоги
"Мы играли очень хорошо. Результат не так хорош, он мог быть куда лучше. Я думаю, что, учитывая, сколько мы создали, мы заслужили гораздо больше. Но мы должны хорошо сыграть в Неаполе. Такова наша реальность, но мы заслужили больше одного гола.
Было много явных моментов, но мы не действовали эффективно. Это уже был не матч с "Эспаньолом", и сегодня мы много ошибались. Но все так, как есть. 22-23 удара – хороший показатель.
По моим ощущениям, мы сыграли очень хорошо. Но нужно забивать. Результат очень несправедлив", – рассказал коуч "сине-гранатовых".
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