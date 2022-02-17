Лига Европы
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ЛЕ. Аталанта - Олимпиакос 2:1. Камбек двумя угловыми
Руслан Малиновский отыграл 64 минуты
Фото: atalanta.it
Лига Европы. 1/16 финала. Первый матч Бергамо. "Гевисс Стадиум" "Аталанта" - "Олимпиакос" 2:1 Голы: Джимсити 61, 63 - Тикиньо 16 "Аталанта": Муссо, Толой, Демираль, Джимсити, Меле (Хатебур 87), Де Роон (Фройлер 72), Пессина (Коопмейнерс 46), Пеццелла, Пашалич, Малиновский (Михайла 64), Муриэль (Бога 46) "Олимпиакос": Вацлик, Манолас, Папастатопулос, Сиссе, Лала, А. Камара, М'Вила (Бухалакис 85), Рябчук, Масурас (М. Камара 64), Тикиньо (Эль-Араби 73), Оньекуру (Лопеш 85) Предупреждения: Пашалич 33, Демираль 78, Пеццелла 90+2 - Папастатопулос 53 Главный арбитр: Сандро Шарер (Швейцария)
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