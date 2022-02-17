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ЛЕ. Аталанта - Олимпиакос 2:1. Камбек двумя угловыми

Лига Европы
(1 голосов)

Руслан Малиновский отыграл 64 минуты

ЛЕ. Аталанта - Олимпиакос 2:1. Камбек двумя угловыми

Фото: atalanta.it

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською
Лига Европы. 1/16 финала. Первый матч

Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Олимпиакос" 2:1

Голы: Джимсити 61, 63 - Тикиньо 16

"Аталанта": Муссо, Толой, Демираль, Джимсити, Меле (Хатебур 87), Де Роон (Фройлер 72), Пессина (Коопмейнерс 46), Пеццелла, Пашалич, Малиновский (Михайла 64), Муриэль (Бога 46)

"Олимпиакос": Вацлик, Манолас, Папастатопулос, Сиссе, Лала, А. Камара, М'Вила (Бухалакис 85), Рябчук, Масурас (М. Камара 64), Тикиньо (Эль-Араби 73), Оньекуру (Лопеш 85)

Предупреждения: Пашалич 33, Демираль 78, Пеццелла 90+2 - Папастатопулос 53

Главный арбитр: Сандро Шарер (Швейцария)

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В статье: Олимпиакос (Пирей) Аталанта (Бергамо) Лига Европы Руслан Малиновский
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