ЛЕ. Порту одержал волевую победу над Лацио

Лига Европы, стыковые матчи

"Драгау" (Порту)

Главный арбитр: Сердар Гожубуюк (Нидерланды)

В десятом матче подряд "Порту" минимум дважды отмечается в воротах соперника. Подопечные Консейсау настолько мощно заточены на атаку, что им редко когда важно, сколько именно они пропустили. Их характер помогает отыграться, пропустив первыми.

Трибуны гнали хозяев вперед - "Драгау", как всегда, был громким и непревзойденным. Пытался "Порту" создать момент, но кроме опасных ударов угроз не было. "Лацио" хуже шел в наступления, однако именно гости смогли открыть счет на 23-й минуте встречи благодаря домашней заготовке. "Орлы" разыграли угловой на правом фланге, Альберто прострелил на Дзакканьи, который пяткой забил очень красивый гол. Кстати, это первый мяч 26-летнего итальянца в ерокубках.

Zaccagni = 3 goals in his last 2 games for Lazio ????????#UEL pic.twitter.com/usqJnEYRqP