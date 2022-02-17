ЛЕ. Порту одержал волевую победу над Лацио

Лига Европы, стыковые матчи

"Драгау" (Порту)

Главный арбитр: Сердар Гожубуюк (Нидерланды)

В десятом матче подряд "Порту" минимум дважды отмечается в воротах соперника. Подопечные Консейсау настолько мощно заточены на атаку, что им редко когда важно, сколько именно они пропустили. Их характер помогает отыграться, пропустив первыми.

Трибуны гнали хозяев вперед - "Драгау", как всегда, был громким и непревзойденным. Пытался "Порту" создать момент, но кроме опасных ударов угроз не было. "Лацио" хуже шел в наступления, однако именно гости смогли открыть счет на 23-й минуте встречи благодаря домашней заготовке. "Орлы" разыграли угловой на правом фланге, Альберто прострелил на Дзакканьи, который пяткой забил очень красивый гол. Кстати, это первый мяч 26-летнего итальянца в ерокубках.

Zaccagni = 3 goals in his last 2 games for Lazio ????????#UEL pic.twitter.com/usqJnEYRqP — UEFA Europa League (@EuropaLeague) February 17, 2022

"Драконы" своих намерений не изменили и продолжили нагружать защитников. Шанс был у вингера Пепе, которого прекрасной разрезной передачей вывели один на один с голкипером, но он не смог с достаточной силой перекинуть своего оппонента – мяч был вынесен защитниками. Также попытка была и от полузащитника "Лацио" Милинковича-Савича, который сильно бил из пределов штрафной, но попал примерно в зону голкипера - тот отбил ногами.

37-я минута стала минутой равенства, ведь Тони Мартинес восстановил паритет на табло. Нападающий классно замкнул навес Мариу с правого фланга, пробив головой с 12-ти метров точно в левый угол ворот. Мастерство.

Более того, на старте второго тайма эта пара оформила дубль: правый защитник исполнил второй асист, а нападающий забил второй мяч. Кстати, для Мартинеса эти голы стали дебютными голами в еврокубках (как и для Дзаккиньи).

????Toni Martínez: "Isto vem com o treino. É na área que se fazem os golos e isso é comigo, com a minha força, para tentar ajudar sempre a equipa. Somos candidatos a ganhar tudo e vamos lutar por isso"#FCPorto #FCPSSL #UEL pic.twitter.com/zkR1i3eYRU — FC Porto (@FCPorto) February 17, 2022

Консейсау подбодрял своих подопечных не останавливаться. Приблизительно к 75-й минуте они активно ходили в атаки, а вот уже в конце поединка сели поближе к своим воротам. "Драконы" много срывали наступления соперников и действовали грубо, чтобы не допустить "орлов" к своим владениям - гости нервничали, но в то же время были малопродуктивными в наступлениях. Отметим, что номинальный центральный нападающий Педро появился в объективах телекамер посреди второй половины встречи. Испанец вообще выпал из игры. Сарри должен надеяться, что на игру в Риме вернется Чиро Иммобиле, который пропускал сегодняшний поединок по болезни.

"Порту" - "Лацио" 2:1

Голы: Тони Мартинес 37, 49 – Маттия Дзакканьи 23

"Порту": Кошта – Мариу (Кошта 88), Мбемба, Пепе, Заиду – Отавиу, Груич (Галено 46), Урибе – Виейра (Витинья 46), Мартинес (Эванилсон 68), Пепе (Эустакио 88)

"Лацио": Стракоша – Марушич, Фелипе, Патрик, Совет – Милинкович-Савич, Лейва (Катальди 68), Альберто (Башич 83) – Андерсон, Педро (Кабрал 84), Дзаканьи (Моро 84)

Предупреждения: Груич 4, Виейра 45+1, Галена 72, Эванилсон 73 – Милинкович-Савич 39, Дзакканьи 78