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Аталанта - Олимпиакос 2:1. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Аталанта – Олимпиакос, Лига Европы, 17 февраля 2022
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию видео обзор матча Аталанта – Олимпиакос, которые встречались в первом раунде плей-офф Лиги Европы. В первом тайме хозяева пропустили от Соареша, но после перерыва смогли изменить ход на поле благодаря розыгрышу угловых. В обоих случаях отличился албанский легионер Берат Джимсити. Ответный матч состоится через неделю.
Лига Европы. Стыковые матчи. Первая игра
Аталанта – Олимпиакос 2:1
Голы: Джимсити 61, 63 – Соарес 16
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