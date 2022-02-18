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Порту - Лацио 2:1. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Порту – Лацио, Лига Европы, 17 февраля 2022
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию видео обзор матча Порту – Лацио, которые встречались в первом раунде плей-офф Лиги Европы. Римляне забили первыми – отличился Дзакканьи, но еще до перерыва хозяева отыгрались, а во втором тайме Тони Мартинез оформил дубль и принес своей команде победу. Ответная игра состоится через неделю
Лига Европы. Стыковые матчи. Первая игра
Порту – Лацио 2:1
Голы: Мартинес 37, 49 – Дзакканьи 23
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