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Вернидуб: Победа над Брагой еще ничего не значит - я знаю их силу
Наставник "Шерифа" прокомментировал первый матч в 1/16 ЛЕ
Фото: ФК Шериф
Главный тренер "Шерифа" Юрий Вернидуб поделился впечатлениями от матча 1/16 финала Лиги Европы против "Браги" (2:0).
"Очень рад за команду. Переживал за новую линию обороны, но ребята справились, сыграли очень дисциплинированно. Сумели перестроиться и здорово действовали по новой для нас схеме 5-3-2.
Поздравляю всех с победой, но еще ничего не решено. Я знаю силу "Браги". Нам нужно очень хорошо подготовиться к ответному поединку", - приводит слова Вернидуба пресс-служба УЕФА.
Отметим, что ответный поединок пройдет 24 февраля.
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