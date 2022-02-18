Вернидуб: Победа над Брагой еще ничего не значит - я знаю их силу

Главный тренер "Шерифа" Юрий Вернидуб поделился впечатлениями от матча 1/16 финала Лиги Европы против "Браги" (2:0).

"Очень рад за команду. Переживал за новую линию обороны, но ребята справились, сыграли очень дисциплинированно. Сумели перестроиться и здорово действовали по новой для нас схеме 5-3-2.

Поздравляю всех с победой, но еще ничего не решено. Я знаю силу "Браги". Нам нужно очень хорошо подготовиться к ответному поединку", - приводит слова Вернидуба пресс-служба УЕФА.