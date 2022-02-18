  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Вернидуб: Победа над Брагой еще ничего не значит - я знаю их силу
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вернидуб: Победа над Брагой еще ничего не значит - я знаю их силу

Лига Европы
(1 голосов)

Наставник "Шерифа" прокомментировал первый матч в 1/16 ЛЕ

Вернидуб: Победа над Брагой еще ничего не значит - я знаю их силу

Фото: ФК Шериф

Новина українською

Главный тренер "Шерифа" Юрий Вернидуб поделился впечатлениями от матча 1/16 финала Лиги Европы против "Браги" (2:0).

"Очень рад за команду. Переживал за новую линию обороны, но ребята справились, сыграли очень дисциплинированно. Сумели перестроиться и здорово действовали по новой для нас схеме 5-3-2.

Поздравляю всех с победой, но еще ничего не решено. Я знаю силу "Браги". Нам нужно очень хорошо подготовиться к ответному поединку", - приводит слова Вернидуба пресс-служба УЕФА.

Отметим, что ответный поединок пройдет 24 февраля.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юрий Вернидуб Шериф (Тирасполь) Брага
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УЕФА

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
GELO88 (киев)
18.02.2022 в 08:17
Успехов, так держать.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...