Малиновский получил среднюю оценку за матч против Олимпиакоса

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский вышел в стартовом составе на матч 1/16 финала Лиги Европы против "Олимпиакоса" (2:1). Украинец провел на поле 65 минут, после чего его заменил Валентин Михайла.

За это время Руслан 54 раза коснулся к мячу, сделал 3 успешные обводки, отдал 25 точных пасов (точность 81%), сделал 1 ключевой пас, совершил 1 точный кросс, выиграл 4 единоборства и допустил 19 потерь.

За свои действия Малиновский получил среднюю оценку от статистических порталов - 6.6 баллов от WhoScored и 6.5 от SofaScore.

В текущем сезоне украинский хавбек забил 7 голов и оформил 2 ассиста в 27 матчах.