  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Малиновский получил среднюю оценку за матч против Олимпиакоса
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Малиновский получил среднюю оценку за матч против Олимпиакоса

Лига Европы
(1 голосов)

Руслан отыграл на поле 65 минут

Малиновский получил среднюю оценку за матч против Олимпиакоса

Фото: atalanta.it

Новина українською

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский вышел в стартовом составе на матч 1/16 финала Лиги Европы против "Олимпиакоса" (2:1). Украинец провел на поле 65 минут, после чего его заменил Валентин Михайла.

За это время Руслан 54 раза коснулся к мячу, сделал 3 успешные обводки, отдал 25 точных пасов (точность 81%), сделал 1 ключевой пас, совершил 1 точный кросс, выиграл 4 единоборства и допустил 19 потерь.

За свои действия Малиновский получил среднюю оценку от статистических порталов - 6.6 баллов от WhoScored и 6.5 от SofaScore.

В текущем сезоне украинский хавбек забил 7 голов и оформил 2 ассиста в 27 матчах.

Малиновский получил среднюю оценку за матч против Олимпиакоса - изображение 1Малиновский получил среднюю оценку за матч против Олимпиакоса - изображение 2
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Олимпиакос (Пирей) Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...