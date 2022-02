Форвард Барселоны вышел на второй тайм матча против Наполи в футболке без эмблемы клуба

Вчера, 17 февраля, каталонская "Барселона" сыграла вничью с "Наполи" в рамках 1-го поединка 1/16 Лиги Европы (1:1). Нападающий "сине-гранатовых" Ферран Торрес забил единственный гол испанской команды, он отличился с пенальти, хоть при этом и упустил несколько классных возможностей провести гол с игры.

Также интересно, что на футболке Торреса внимательные зрители могли заметить очень странную деталь. Операторы четко зафиксировали, что нападающий бегал в майке без эмблемы клуба и логотипа Nike. Вполне вероятно, Феррану выдали бракованную джерси.

Торрес сменил футболку в перерыве и не заметил подвоха, он отыграл так весь второй тайм. В "Барселоне" все списали на ошибку во время печати.

Ferran Torres’ shirt is missing a Barcelona crest and the Nike logo ???? pic.twitter.com/L9FNMgnZ2w