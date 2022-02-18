  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Форвард Барселоны вышел на второй тайм матча против Наполи в футболке без эмблемы клуба
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Форвард Барселоны вышел на второй тайм матча против Наполи в футболке без эмблемы клуба

Лига Европы
(1 голосов)

Что-то явно пошло не так

Форвард Барселоны вышел на второй тайм матча против Наполи в футболке без эмблемы клуба

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера, 17 февраля, каталонская "Барселона" сыграла вничью с "Наполи" в рамках 1-го поединка 1/16 Лиги Европы (1:1). Нападающий "сине-гранатовых" Ферран Торрес забил единственный гол испанской команды, он отличился с пенальти, хоть при этом и упустил несколько классных возможностей провести гол с игры.

Читайте такжеДень щедрости Феррана. Барселона - Наполи 1:1. Видео голов обзор матча

Также интересно, что на футболке Торреса внимательные зрители могли заметить очень странную деталь. Операторы четко зафиксировали, что нападающий бегал в майке без эмблемы клуба и логотипа Nike. Вполне вероятно, Феррану выдали бракованную джерси.

Торрес сменил футболку в перерыве и не заметил подвоха, он отыграл так весь второй тайм. В "Барселоне" все списали на ошибку во время печати.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Ферран Торрес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
18.02.2022 в 10:52
Спеціально вийшов у футболці без емблеми,шоб команду дискваліфікували з турніру і клуб зекономить переліт, проживання та харчування в Італії.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...