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Реал Сосьедад – РБ Лейпциг. Прогноз матча ЛЕ на 24.02.2022
После результативной ничьи в Лейпциге всё начнётся заново
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Лига Европы, плей-офф. Стыковые матчи, вторая игра
Сан-Себастьян, "Эстадио де Аноэта"
"Реал Сосьедад" – "РБ Лейпциг" 19:45 (Первый матч: 2:2)
Трансляция – Megogo
Реал Сосьедад
Последняя неделя выдалась для "Реал Сосьедада" весьма трудной. В прошлый четверг команда Иманоля Альгуасиля дважды вела по ходу первой игры с "РБ Лейпциг", однако в итоге всё завершилось вничью. Баски могут быть довольны этим результатом – они явно приехали в Германию отобороняться, выйдя в 5 защитников и нанеся лишь 3 удара за игру, два из которых оказались голами. Для сравнения, у "быков" было 20 выстрелов. Но ставка сработала, и теперь всё решится на "Аноэте".
В воскресенье "Реал Сосьедаду" здорово испортили настроение – в баскском дерби их уничтожил "Атлетик" (4:0). "Бело-голубые" держали нули на табло до 68-й минуте, а затем пропустили четырежды. И это их соперник ещё не реализовал пенальти.
Из хорошего – перед "Лейпцигом" в строй вернулись Аднан Янузай и Александер Исак. С ними атака должна солидно прибавить, другое дело, что оба вряд ли смогут провести на поле весь матч и не факт, что будут в лучших кондициях.
РБ Лейпциг
"Лейпциг" же провёл выходные куда продуктивнее, весело оторвавшись в столице. Берлинская "Герта" после часа игры удерживала ничью 1:1, но "быки" остро отреагировали на красную у хозяев, отправив в их ворота ещё 5 мячей в заключительные полчаса. Нкунку оформил дубль, преодолев отметку в 20 голов за сезон во всех турнирах. Кристофер также отметился и в первой игре с "Сосьедадом", плюс к 7 гола в групповом этапа ЛЧ.
На "Эстадио де Аноэта" вновь ждём Адамса в центре обороны – этот ход Тедеско хорошо работал в первой встрече. Также к забивной паре Нкунку-Силва присоединиться Дани Ольмо, наконец набравший форму к заключительной часте сезона. Дани наверняка захочет громко заявить о себе в родной Испании. Мукиеле и Хенрикс отбегали почти всю игру на выходных, так что стоит ожидать возвращения Анхелиньо и Клостерманна. Первого однозначно приберегли на четверг.
Статистика и факты
- Нкунку забил 8 голов в еврокубках в этом сезоне (всего 21 гол за кампанию)
- "Реал Сосьедад" не смог забивать в 4 и 6 последних матчей во всех турнирах
- "Реал Сосьедад" играл в схеме с 3 ЦЗ лишь дважды за сезон, включая первую игру с "Лейпцигом"
- В последних 3 матчах "Сосьедада" в ЛЕ было забито больше 2.5 мячей
Ориентировочные составы
"Реал Сосьедад": Райан – Муньос, Ле Норман, Элустондо, Сальдуа – Субименди, Гевара – Ойарсабаль, Рафинья, Порту – Исак
"РБ Лейпциг": Гулачи – Гвардиол, Адамс, Симакан – Анхелиньо, Кампль, Хайдара, Клостерманн – Ольмо – Силва, Нкунку
Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч Реал Сосьедад – РБ Лейпциг от UA-Футбол
"Реал Сосьедад" сейчас далеко не в лучшей форме, в то время как "РБ Лейпциг" с приходом Тедеско постоянно прибавляет. На своём поле "бело-голубые" должны сыграть более открыто, а при таком раскладе "быки" ещё опаснее, тем более с забивным Нкунку и набравшим форму Ольмо. Прогноз: победа "РБ Лейпциг" 1:2. Ставка: "РБ Лейпциг" забьёт больше 1.5 гола с коэффициентом в районе 2.26.
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