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Малиновский выйдет в старте Аталанты на матч Лиги Европы

Лига Европы
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Малиновский выйдет в старте Аталанты на матч Лиги Европы

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинский полузащитник Руслан Малиновский выйдет в стартовом составе "Аталанты" на второй матч 1/16 финала Лиги Европы против "Олимпиакоса". Для 28-летнего игрока это будет третий подряд выход в основе своей команды.

Напомним, что первый матч между "Аталантой" и "Олимпиакосом" завершился победой бергамцев 2:1.

Сегодня с утра Руслан Малиновский выложил в твиттер пост, в котором сообщил, что Украина находится под ударом московских оккупантов.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
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