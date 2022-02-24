Малиновский выйдет в старте Аталанты на матч Лиги Европы

Украинский полузащитник Руслан Малиновский выйдет в стартовом составе "Аталанты" на второй матч 1/16 финала Лиги Европы против "Олимпиакоса". Для 28-летнего игрока это будет третий подряд выход в основе своей команды.

Напомним, что первый матч между "Аталантой" и "Олимпиакосом" завершился победой бергамцев 2:1.