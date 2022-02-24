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Малиновский выйдет в старте Аталанты на матч Лиги Европы
Гасперини доверился украинцу
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский полузащитник Руслан Малиновский выйдет в стартовом составе "Аталанты" на второй матч 1/16 финала Лиги Европы против "Олимпиакоса". Для 28-летнего игрока это будет третий подряд выход в основе своей команды.
Напомним, что первый матч между "Аталантой" и "Олимпиакосом" завершился победой бергамцев 2:1.
Сегодня с утра Руслан Малиновский выложил в твиттер пост, в котором сообщил, что
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