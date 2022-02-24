Лига Европы. Поражение не мешает Севильи, Порту проходит Лацио

Неделю назад "Севилья" красиво вернулась в Лигу Европу, без особых шансов обыграв дома "Динамо" Загреб. Сегодня коллектив Лопетеги должен был завершить начатое, то есть, отстоять преимущество в два гола.

Игра была далека от идеальной, и если бы не глупая игра рукой Акуньи в своей штрафной, вероятно, никто из смотревших не увидел бы голов. Но арбитр назначил пенальти, а Оршич его реализовал. Загреб выполнил половину дела, но этого было мало. Победа во второй игре, но фиаско по сумме двух встреч. "Севилья" шагает в 1/8 финала.

Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч

Первая игра 1:3

"Динамо" (Загреб) - "Севилья" 1:0

Гол: Оршич 65 (п)

"Динамо" (Загреб): Ливакович - Теофиль-Катрен, Шутало, Франич - Ристовский, Толич, Мишич, Гояк, Штефул - Петкович, Оршич

"Севилья": Буну - Монтиэль, Кунде, Карлос, Акунья - Ракитич, Фернандо, Гомес - Корона, Мир, Окампос

После выездного поражения римляне Сарри должны было восстанавливать отставание на домашнем поле, дабы пройти "Порту". И начали они неплохо, ведь уже в первом тайме забил Иммобиле.

Правда радость "орлов" была недолгой. Тареми до перерыва, а Урибе - после вывели "драконов" вперед и во второй игре, доказав, что нынешнему "Порту" римский "Лацио" не соперник. И даже гол в концовке ничего не изменил - у Сарри еще слишком много работы.

Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч

Первая игра 1:2

"Лацио" - "Порту" 2:2

Голы: Иммобиле 19, Катальди 95 - Тареми 31, Урибе 68

"Лацио": Стракоша - Марушич, Фелипе, Патрик, Роду - Милинкович-Савич, Лейва, Альберто - Андерсон, Иммобиле, Педро

"Порту": Д. Кошта - Б.Кошта, Мбемба, Пепе, Заиду - Отавио, Урибе, Витинья, Акино - Тареми, Мартинес