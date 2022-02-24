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Лига Европы. Поражение не мешает Севильи, Порту проходит Лацио
Две команды вышли в следующий этап
Фото: twitter.com/SevillaFC
Неделю назад "Севилья" красиво вернулась в Лигу Европу, без особых шансов обыграв дома "Динамо" Загреб. Сегодня коллектив Лопетеги должен был завершить начатое, то есть, отстоять преимущество в два гола.
Игра была далека от идеальной, и если бы не глупая игра рукой Акуньи в своей штрафной, вероятно, никто из смотревших не увидел бы голов. Но арбитр назначил пенальти, а Оршич его реализовал. Загреб выполнил половину дела, но этого было мало. Победа во второй игре, но фиаско по сумме двух встреч. "Севилья" шагает в 1/8 финала.
Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
Первая игра 1:3
"Динамо" (Загреб) - "Севилья" 1:0
Гол: Оршич 65 (п)
"Динамо" (Загреб): Ливакович - Теофиль-Катрен, Шутало, Франич - Ристовский, Толич, Мишич, Гояк, Штефул - Петкович, Оршич
"Севилья": Буну - Монтиэль, Кунде, Карлос, Акунья - Ракитич, Фернандо, Гомес - Корона, Мир, Окампос
После выездного поражения римляне Сарри должны было восстанавливать отставание на домашнем поле, дабы пройти "Порту". И начали они неплохо, ведь уже в первом тайме забил Иммобиле.
Правда радость "орлов" была недолгой. Тареми до перерыва, а Урибе - после вывели "драконов" вперед и во второй игре, доказав, что нынешнему "Порту" римский "Лацио" не соперник. И даже гол в концовке ничего не изменил - у Сарри еще слишком много работы.
Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
Первая игра 1:2
"Лацио" - "Порту" 2:2
Голы: Иммобиле 19, Катальди 95 - Тареми 31, Урибе 68
"Лацио": Стракоша - Марушич, Фелипе, Патрик, Роду - Милинкович-Савич, Лейва, Альберто - Андерсон, Иммобиле, Педро
"Порту": Д. Кошта - Б.Кошта, Мбемба, Пепе, Заиду - Отавио, Урибе, Витинья, Акино - Тареми, Мартинес
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