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Малиновский оформил дубль за две минуты в ворота Олимпиакоса

Лига Европы
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Малиновский оформил дубль за две минуты в ворота Олимпиакоса

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Украинский полузащитник Руслан Малиновский забил два в ворота "Олимпиакоса" во втором Стыковом матче Лиги Европы.

Хавбек отличился голами на 67-й и 69-й минутах. Первый гол залетел после удара с середины штрафной площади, а второй - традиционным дальним ударом. Украинец установил счёт 3:0 во встрече.

Для Малиновского второй результативный удар стал девятым в текущем сезоне за "Богиню" и первыми в нынешнем розыгрыше Лиги Европы.

Поминутные события матча "Олимпиакос" - "Аталанта" читайте здесь.

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