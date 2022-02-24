Малиновский оформил дубль за две минуты в ворота Олимпиакоса

Украинский полузащитник Руслан Малиновский забил два в ворота "Олимпиакоса" во втором Стыковом матче Лиги Европы.

Хавбек отличился голами на 67-й и 69-й минутах. Первый гол залетел после удара с середины штрафной площади, а второй - традиционным дальним ударом. Украинец установил счёт 3:0 во встрече.

Для Малиновского второй результативный удар стал девятым в текущем сезоне за "Богиню" и первыми в нынешнем розыгрыше Лиги Европы.