"No war in Ukraine". Малиновский после гола показал вторую футболку в поддержку Украины

Украинский полузащитник Руслан Малиновский после гола в ворота "Олимпиакоса" показал вторую футболку, которая была под формой "Аталанты". На ней от руки было написано "No war in Ukraine".

В матче против "Олимпиакоса" украинец оформил дубль, забив два гола за две минуты.

Напомним, что вчера футболку с тризубом после гола в ворота "Аякса" показал форвард "Бенфики" Роман Яремчук.