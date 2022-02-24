  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. "No war in Ukraine". Малиновский после гола показал вторую футболку в поддержку Украины
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"No war in Ukraine". Малиновский после гола показал вторую футболку в поддержку Украины

Лига Европы
(1 голосов)

Спасибо, Руслан!

"No war in Ukraine". Малиновский после гола показал вторую футболку в поддержку Украины

Фото: atalanta.it

UA-Футбол
Новина українською

Украинский полузащитник Руслан Малиновский после гола в ворота "Олимпиакоса" показал вторую футболку, которая была под формой "Аталанты". На ней от руки было написано "No war in Ukraine".

В матче против "Олимпиакоса" украинец оформил дубль, забив два гола за две минуты.

Напомним, что вчера футболку с тризубом после гола в ворота "Аякса" показал форвард "Бенфики" Роман Яремчук.

"No war in Ukraine". Малиновский после гола показал вторую футболку в поддержку Украины - изображение 1

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...