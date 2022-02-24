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"No war in Ukraine". Малиновский после гола показал вторую футболку в поддержку Украины
Спасибо, Руслан!
Фото: atalanta.it
Украинский полузащитник Руслан Малиновский после гола в ворота "Олимпиакоса" показал вторую футболку, которая была под формой "Аталанты". На ней от руки было написано "No war in Ukraine".
В матче против "Олимпиакоса" украинец оформил дубль, забив два гола за две минуты.
Напомним, что вчера футболку с тризубом после гола в ворота "Аякса" показал форвард "Бенфики" Роман Яремчук.
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