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Невероятный флешмоб в поддержку Украины на трибунах стадиона в Загребе. Это матч ЛЕ Динамо – Севилья

Лига Европы
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(3 голосов)

Слава Украине - Героям слава

Невероятный флешмоб в поддержку Украины на трибунах стадиона в Загребе. Это матч ЛЕ Динамо – Севилья

фото - ФК Динамо (Загреб)

UA-Футбол
Новина українською

Весь мир объединился для поддержки Украины в войне с оккупантами. Сегодня, 24-го февраля, на трибунах стадиона "Максимир" в Загребе, принимающем матч ЛЕ местного "Динамо" против "Севильи", состоялся невероятный флешмоб в поддержку Украины.

На трибунах были украинские флаги и слышно пение в поддержку нашей страны.

ВИДЕО - на Странице загребских ультрас в Фейсбуке >>>

Напомним, сегодня 24 февраля россия вероломно напала на Украину, нанеся ракетные удары по многим городам страны, в том числе и по Киеву. В настоящее время российские войска вторглись на территорию Украины с Севера, Юга и Востока. Вооруженные силы Украины дают ожесточенный отпор, противник несет значительные потери.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (3)
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Alex_ForzaMilan (Київ)
24.02.2022 в 21:45
Шановні адміни, може краще вимкнути коменти?
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
24.02.2022 в 21:41
Немає відео? Зараз перевіримо. Керівники сайту, чий Крим?...
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+3
0
Лекарь (село Дарница)
24.02.2022 в 21:29
Нет видео
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+1
0


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