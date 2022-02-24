Невероятный флешмоб в поддержку Украины на трибунах стадиона в Загребе. Это матч ЛЕ Динамо – Севилья

Весь мир объединился для поддержки Украины в войне с оккупантами. Сегодня, 24-го февраля, на трибунах стадиона "Максимир" в Загребе, принимающем матч ЛЕ местного "Динамо" против "Севильи", состоялся невероятный флешмоб в поддержку Украины.

На трибунах были украинские флаги и слышно пение в поддержку нашей страны.

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Напомним, сегодня 24 февраля россия вероломно напала на Украину, нанеся ракетные удары по многим городам страны, в том числе и по Киеву. В настоящее время российские войска вторглись на территорию Украины с Севера, Юга и Востока. Вооруженные силы Украины дают ожесточенный отпор, противник несет значительные потери.