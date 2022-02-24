Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Невероятный флешмоб в поддержку Украины на трибунах стадиона в Загребе. Это матч ЛЕ Динамо – Севилья
Слава Украине - Героям слава
фото - ФК Динамо (Загреб)
Весь мир объединился для поддержки Украины в войне с оккупантами. Сегодня, 24-го февраля, на трибунах стадиона "Максимир" в Загребе, принимающем матч ЛЕ местного "Динамо" против "Севильи", состоялся невероятный флешмоб в поддержку Украины.
На трибунах были украинские флаги и слышно пение в поддержку нашей страны.
ВИДЕО - на Странице загребских ультрас в Фейсбуке >>>
Напомним, сегодня 24 февраля россия вероломно напала на Украину, нанеся ракетные удары по многим городам страны, в том числе и по Киеву. В настоящее время российские войска вторглись на территорию Украины с Севера, Юга и Востока. Вооруженные силы Украины дают ожесточенный отпор, противник несет значительные потери.
Популярное сейчас
- Московские оккупанты пытаются захватить Чернобыльскую АЭС - Зеленский
- Зинченко - путину: Надеюсь, ты умрешь самой мучительной смертью, мразь!
- Мариуполь арендует игроков Шахтера, Динамо огласило заявку на весну. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Малиновский оформил дубль за две минуты в ворота Олимпиакоса
- Как живет Винисиус Жуниор: Биография, дом, девушка, зарплата, авто, благотворительность - ВИДЕО
- "Такой Седан и с прицепом можно взять". Жена Зинченко пришла на популярное YouTube-шоу Подкаты