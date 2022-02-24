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УЕФА запретил баннер болельщиков Наполи против войны, но Наполи и Барселона продемонстрировали свой

Лига Европы
(2 голосов)

Вся Европа против агрессора. Кроме УЕФА

УЕФА запретил баннер болельщиков Наполи против войны, но Наполи и Барселона продемонстрировали свой

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня в Неаполе "Наполи" встречается с "Барселоной" в 1/16 финала Лиги Европы. Ультрас итальянского клуба подготовили к матчу баннер с надписью по-итальянски "Нет Войне". Однако местные власти по требованию УЕФА, считающего подобные заявления политическими, запретили проносить его на стадион.

Тем не менее, оба клуба нашли путь выразить протест против российского вторжения в Украину. Игроки "Наполи" и "Барселоны" перед матчем устроили совместное фото с большим баннером, на котором на английском языке красными буквами было написано STOP WAR - "Остановите войну". Режиссеры трансляции всеми силами старались избежать показа баннера, но фотокорреспонденты на стадионе запечатлели момент.

Следует отметить, что обслуживает матч судейская бригада из России.

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В статье: Лига Европы Барселона Наполи (Неаполь)
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
24.02.2022 в 22:39
Пора запрещать само УЕФА...
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