УЕФА запретил баннер болельщиков Наполи против войны, но Наполи и Барселона продемонстрировали свой

Сегодня в Неаполе "Наполи" встречается с "Барселоной" в 1/16 финала Лиги Европы. Ультрас итальянского клуба подготовили к матчу баннер с надписью по-итальянски "Нет Войне". Однако местные власти по требованию УЕФА, считающего подобные заявления политическими, запретили проносить его на стадион.

Тем не менее, оба клуба нашли путь выразить протест против российского вторжения в Украину. Игроки "Наполи" и "Барселоны" перед матчем устроили совместное фото с большим баннером, на котором на английском языке красными буквами было написано STOP WAR - "Остановите войну". Режиссеры трансляции всеми силами старались избежать показа баннера, но фотокорреспонденты на стадионе запечатлели момент.

Следует отметить, что обслуживает матч судейская бригада из России.