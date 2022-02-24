Малиновский с дублем. Видео всех действий украинца в матче Лиги Европы

Украинский полузащитник Руслан Малиновский сегодня вышел в стартовом составе "Аталанты" на второй Стыковой матч Лиги Европы против "Олимпиакоса" (3:0). Хавбека заменили на 84-й минуте, но до этого он отличился двумя голами, оформив дубль. Смотрите все действия Руслана в этой игре, включая оба его результативных удара.

Напомним, что Малиновский после гола показал под формой "Аталанты" футболку с надписью "No war Ukraine" .