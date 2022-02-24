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Малиновский с дублем. Видео всех действий украинца в матче Лиги Европы

Лига Европы
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Однозначно матч в актив для Руслана

Малиновский с дублем. Видео всех действий украинца в матче Лиги Европы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинский полузащитник Руслан Малиновский сегодня вышел в стартовом составе "Аталанты" на второй Стыковой матч Лиги Европы против "Олимпиакоса" (3:0). Хавбека заменили на 84-й минуте, но до этого он отличился двумя голами, оформив дубль. Смотрите все действия Руслана в этой игре, включая оба его результативных удара.

Напомним, что Малиновский после гола показал под формой "Аталанты" футболку с надписью "No war Ukraine".

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
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