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Малиновский с дублем. Видео всех действий украинца в матче Лиги Европы
Однозначно матч в актив для Руслана
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский полузащитник Руслан Малиновский сегодня вышел в стартовом составе "Аталанты" на второй Стыковой матч Лиги Европы против "Олимпиакоса" (3:0). Хавбека заменили на 84-й минуте, но до этого он отличился двумя голами, оформив дубль. Смотрите все действия Руслана в этой игре, включая оба его результативных удара.
Напомним, что Малиновский после гола
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