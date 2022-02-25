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Малиновский – претендент на звание игрока недели в Лиге Европы
У Руслана дубль в ворота "Олимпиакоса"
Getty Images / Global Images Ukraine
Определились претенденты на звание лучшего футболиста недели в рамках второго по значимости клубного европейского турнира. Проголосовать можно на официальном сайте УЕФА.
- Хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский сделал дубль в матче с "Олимпиакосом" (3:0);
- Защитник "Рейнджерс" Джеймс Тавернье тоже забил два гола, пострадала "Боруссия Д" (2:2);
- Хавбек "Браги" Рикарду Орта оформил ассист и провел гол в поединке с "Шерифом" (2:0, 3:2 пен.).
- Форвард "Порту" Мехди Тареми реализовал 11-метровый и сделал ассист в матче с "Лацио" (2:2).
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Источник:uefa.com
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