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Малиновский – претендент на звание игрока недели в Лиге Европы

Лига Европы
(2 голосов)

У Руслана дубль в ворота "Олимпиакоса"

Малиновский – претендент на звание игрока недели в Лиге Европы

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Определились претенденты на звание лучшего футболиста недели в рамках второго по значимости клубного европейского турнира. Проголосовать можно на официальном сайте УЕФА.

  • Хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский сделал дубль в матче с "Олимпиакосом" (3:0);
  • Защитник "Рейнджерс" Джеймс Тавернье тоже забил два гола, пострадала "Боруссия Д" (2:2);
  • Хавбек "Браги" Рикарду Орта оформил ассист и провел гол в поединке с "Шерифом" (2:0, 3:2 пен.).
  • Форвард "Порту" Мехди Тареми реализовал 11-метровый и сделал ассист в матче с "Лацио" (2:2).
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Малиновский – претендент на звание игрока недели в Лиге Европы - изображение 1

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В статье: Аталанта (Бергамо) Лига Европы Руслан Малиновский Рикарду Орта Джеймс Тавернье Мехди Тареми
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Источник:
uefa.com

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