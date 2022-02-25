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Малиновский стал лучшим игроком матча Олимпиакос - Аталанта

Лига Европы
(1 голосов)

Украинец выдал отличный матч

Малиновский стал лучшим игроком матча Олимпиакос - Аталанта

Фото: atalanta.it

Новина українською

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский вышел в основе в ответном стыковом матче Лиги Европы за выход в 1/8 финала против "Олимпиакоса" (3:0).

28-летний украинец провел на поле 84 минуты, после чего его заменил Валентин Михэилэ. За это время Руслан отметился дублем. Также он 54 раза коснулся к мячу, 3 раза ударил в створ ворот, сделал 4 успешные обводки, отдал 23 точных паса (точность 79%), выиграл 9 верховых единоборств и допустил 15 потерь.

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За свои действия Малиновский получил 9.4 и 8.7 от WhoScored и SofaScore соответственно. Отметим, что это лучшая оценка среди игроков двух команд.

Напомним, в нынешнем сезоне Руслан провел 29 матчей, в которых забил 9 голов и выполнил 2 ассиста.

Малиновский стал лучшим игроком матча Олимпиакос - Аталанта - изображение 1
Малиновский стал лучшим игроком матча Олимпиакос - Аталанта - изображение 2
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В статье: Олимпиакос (Пирей) Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
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