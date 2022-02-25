Лига Европы. Бетис вероломно выбил команду газпрома

В первом стыковом матче испанский "Бетис" обыграл "Зенит" в Санкт-Петербурге со счетом 2:3. Так что в Севилье зелено-белым нужно было не растерять преимущество. И команде Пеллегрини это удалось сделать. За весь матч команды на двоих только однажды смогли попасть в рамку ворот. Так что игра завершилась со счетом 0:0.

Ярослав Ракицкий, перед игрой опубликовавший сообщения антивоенного характера на своей странице в Instagram, просидел весь матч на скамье для запасных.

Тем временем в Глазго "Рейнджерс" отстоял свое преимущество в игре с дортмундской "Боруссией". В Германии шотландская команда выиграла 4:2. На своем поле забила первой, Беллингем и Мален вывели желто-черных вперед, но во втором тайме Таварнье забил свой второй мяч и установил окончательный результат – 2:2.

Лига Европы. Стыковые матчи. Ответные матчи

"Бетис" – "Зенит" 0:0, первый матч 3:2

"Рейнджерс" – "Боруссия" Дортмунд 2:2, первый матч 4:2