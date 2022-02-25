А жеребьевка когда? Стали известны все участники 1/8 финала Лиги Европы

Вчера, 24 февраля, прошли ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы. В 1/8 финала турнира как несеяные прошли "Аталанта", "РБ Лейпциг", "Севилья", "Порту", "Барселона", "Бетис", "Рейнджерс" и "Брага".

Вторые позиции в своих группах заняли: "Айнтрахт", "Байер", "Вест Хэм Юнайтед", "Галатасарай", "Лион", "Монако", "Спартак" и "Црвена Звезда". При жеребьевке они будут сеяными.

Отметим, что сама жеребьевка 1/8 финала второго по значимости клубного европейского турнира пройдет сегодня, 25 февраля. Начало – в 13:00 по киевскому времени. Добавим, что первые матчи следующего раунда соревнования состоятся 10 марта, а ответные – 17-го числа.