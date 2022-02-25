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Хави – о 4:2 с Наполи: Самое цельное выступление Барселоны в этом сезоне

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Хави – о 4:2 с Наполи: Самое цельное выступление Барселоны в этом сезоне

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер каталонской "Барселоны" Хави Эрнандес прокомментировал результат ответного матча 1/16 Лиги Европы против "Наполи" в Италии, в котором "сине-гранатовые" одержали победу (2:4).

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"Пожалуй, это было самое цельное выступление в текущем сезоне. Мы хотели доминировать, и мы это сделали. Я доволен усилиями, которые мы приложили, и футболом, в который мы играли. Результат справедлив. Я очень рад за игроков, это путь вперед. Мы на правильном пути".

"Барселона" хорошо прессинговала, высоко и всякий раз, когда теряла мяч. Так было и дома. "Наполи" прессинговал высоко, позади соперник оставлял свободные зоны. Нам удалось провести контратаку как по учебнику".

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В статье: Хави Эрнандес Лига Европы Барселона Наполи (Неаполь)
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Источник:
UEFA

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