Хави – о 4:2 с Наполи: Самое цельное выступление Барселоны в этом сезоне

Главный тренер каталонской "Барселоны" Хави Эрнандес прокомментировал результат ответного матча 1/16 Лиги Европы против "Наполи" в Италии, в котором "сине-гранатовые" одержали победу (2:4).

"Пожалуй, это было самое цельное выступление в текущем сезоне. Мы хотели доминировать, и мы это сделали. Я доволен усилиями, которые мы приложили, и футболом, в который мы играли. Результат справедлив. Я очень рад за игроков, это путь вперед. Мы на правильном пути".