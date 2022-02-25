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Спаллетти – о 2:4 с Барселоной: Мы подвели фанатов – они создали атмосферу Неаполя, эффект Марадоны
Его команда покинула розыгрыш турнира
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер итальянского "Наполи" Лучано Спаллетти прокомментировал итоги матча с каталонской "Барселоной" (2:4, первый матч – 1:1). Вчера, 24 февраля, "адзурри" вылетели на этапе 1/8 финала Лиги Европы.
"Нам удалось вернуться в игру после двух первых голов оппонента, но мы пропустили третий прямо перед перерывом, и стало еще сложнее".
"Мы очень разочарованы, ведь болельщики создали классическую неаполитанскую атмосферу, эффект Марадоны присутствовал на стадионе. Жаль, что мы подвели фанатов. Перед этой игрой у нас было много энтузиазма. "Наполи" допустил очень много ошибок".
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