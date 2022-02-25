Спаллетти – о 2:4 с Барселоной: Мы подвели фанатов – они создали атмосферу Неаполя, эффект Марадоны

Главный тренер итальянского "Наполи" Лучано Спаллетти прокомментировал итоги матча с каталонской "Барселоной" (2:4, первый матч – 1:1). Вчера, 24 февраля, "адзурри" вылетели на этапе 1/8 финала Лиги Европы.

"Нам удалось вернуться в игру после двух первых голов оппонента, но мы пропустили третий прямо перед перерывом, и стало еще сложнее".