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Барселона поедет в Турцию, Малиновский – в Германию. Состоялась жеребьевка 1/8 финала ЛЕ

Лига Европы
(1 голосов)

Интересные пары

Барселона поедет в Турцию, Малиновский – в Германию. Состоялась жеребьевка 1/8 финала ЛЕ

UEFA

Новина українською

Сегодня, 25 февраля, в штаб-квартире УЕФА в городе Ньон состоялась жеребьевка 1/8 финала второго по значимости клубного европейского турнира. Пары следующие:

  • "Рейнджерс" – "Црвена Звезда"
  • "Брага" – "Монако"
  • "Порту" – "Лион"
  • "Аталанта" – "Байер"
  • "Севилья" – "Вест Хэм Юнайтед"
  • "Барселона" – "Галатасарай"
  • "РБ Лейпциг" – "Спартак"
  • "Бетис" – "Айнтрахт"

Добавим, что первые матчи следующего раунда соревнования состоятся 10 марта, а ответные – 17-го числа.

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В статье: УЕФА Лига Европы
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Источник:
УЕФА

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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
25.02.2022 в 14:04
Який Спартак? Які москалі? Викидайте то болотне лайно зі всіх спортивних турнірів! Негайно!!!
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