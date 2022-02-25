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Барселона поедет в Турцию, Малиновский – в Германию. Состоялась жеребьевка 1/8 финала ЛЕ
Интересные пары
UEFA
Сегодня, 25 февраля, в штаб-квартире УЕФА в городе Ньон состоялась жеребьевка 1/8 финала второго по значимости клубного европейского турнира. Пары следующие:
- "Рейнджерс" – "Црвена Звезда"
- "Брага" – "Монако"
- "Порту" – "Лион"
- "Аталанта" – "Байер"
- "Севилья" – "Вест Хэм Юнайтед"
- "Барселона" – "Галатасарай"
- "РБ Лейпциг" – "Спартак"
- "Бетис" – "Айнтрахт"
Добавим, что первые матчи следующего раунда соревнования состоятся 10 марта, а ответные – 17-го числа.
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Источник:УЕФА
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
25.02.2022 в 14:04
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