Bild: УЕФА исключит Спартак из Лиги Европы 

Матчи 1/8 Лиги Европы между клубом Бундеслиги "РБ Лейпциг" и московским "Спартаком" не состоятся. Они были запланированы на 10/17 марта.

Как информирует Bild, "Спартак" будет исключен из Лиги Европы из-за российского вторжения в Украину. "РБ Лейпциг" автоматически выйдет в четвертьфинал.

Ожидается, что официально УЕФА объявит о своем решении сегодня.