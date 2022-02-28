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Bild: УЕФА исключит Спартак из Лиги Европы
РБ Лейпциг автоматически выйдет в четвертьфинал
Getty Images / Global Images Ukraine
Матчи 1/8 Лиги Европы между клубом Бундеслиги "РБ Лейпциг" и московским "Спартаком" не состоятся. Они были запланированы на 10/17 марта.
Как информирует Bild, "Спартак" будет исключен из Лиги Европы из-за российского вторжения в Украину. "РБ Лейпциг" автоматически выйдет в четвертьфинал.
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Ожидается, что официально УЕФА объявит о своем решении сегодня.
RB kampflos weiter - UEFA sagt Spartak-Spiel ab https://t.co/71f18C1IHO #BILDSport— BILD Sport (@BILD_Sport) February 28, 2022
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
28.02.2022 в 14:41
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