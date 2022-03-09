ЛЕ. Лион на диком фарте обыграл Порту, Айнтрахт перестрелял Бетис

Девятая команда Лиги 1 победила лидера Примейры на его же поле - и такое бывает, да.

Конечно, это не была победа на классе и уверенной ее не назовешь, но факт есть факт. "Ткачи" на равных сражались с "Драконами" 80 минут, регулярно находили возможности для атак и один лишь Дембеле мог оформить дубль, будь он немного расторопнее.

Со стороны "Порту" отвечали на активность гостей Пепе и Витинья, но Антони Лопеш поймал кураж и отражал вообще все.

Кульминация наступила в середине второго тайма. Сперва "Лион" открыл счет в контратаке - нерасторопность Дембеле на сей раз сыграла на руку "Ткачам" и позволила Пакета без помех расстрелять ворота.

Казалось бы, вот он, герой, но уже через минуту Лукас чуть не привез пенальти - арбитр указал на точку из-за попадания мяча ему в руку, однако VAR разобрался и отменил. Повезло.

6/7 - Lyon a remporté 6 de ses 7 matches en Ligue Europa cette saison, c'est déjà plus que lors de ses 2 précédentes campagnes européennes réussies (5/18 en Ligue des Champions en 2018/19 puis 2019/20). Patron. #FCPOL pic.twitter.com/nTPSvh8v2l — OptaJean (@OptaJean) March 9, 2022

Ну и еще раз крупно повезло "Лиону" уже в добавленное время, когда Мбемба таки забил, но из офсайда. Стало быть, все решится на "Люмьере", где французы проиграли лишь раз в последних 7 матчах во всех турнирах - что тут скажешь, карт-бланш.

1/8 финала ЛЕ. Порту. "Драгау"

"Порту" - "Лион" - 0:1

Гол: Пакета, 59

"Порту": Кошта - Мариу (Галено, 80), Мбемба, Пепе (Рубен Семеду, 46), Сануси - Отавио (Консейсау, 88), Витинья, Урибе, Акиньо - Эванилсон (Тони Мартинес, 72), Тареми (Виейра, 80)

"Лион": Лопеш - Дюбуа (Густо, 83), Тиаго Мендес, Лукеба, Эмерсон - Какре, Ндомбеле - Февр (Ауар, 80), Пакета, Токо-Экамби - Дембеле

Предупреждения: Отавио, 74, Консейсау, 90+6 - Дюбуа, 63

Совершенно безумный матч, в котором мяч и не думал задерживаться в средней зоне - команды носились от своих ворот до чужих как заведенные.

"Бетис" создал немало шансов - прежде всего, усилиями Фекира, который и забил единственный гол хозяев после фирменного смещения справа в центр.

Другое дело, что "Айнтрахт" на контратаках придумал даже больше. Гол Костича упустим - там индивидуальный шедевр; кажется, хорват навешивал, а попал за шиворот Браво. А вот мяч Камады - это уже тенденция. Линдстрем, ассистировавший японцу, царил на своем фланге всю игру.

10 - Nabil Fekir ???????? has reached double figures for goals in a single season in all competitions for the first time with @RealBetis_en (10 in 2021/22). Quality. pic.twitter.com/JrVmTPOUrP — OptaJose (@OptaJose) March 9, 2022

После перерыва отсутствие слева у "Бетиса" травмированного Алекса Морено стало выпирать еще сильнее - голевые моменты у немцев шли один за другим. Опаснее всего, конечно, пенальти, который привез Руибаль, а отразил Браво. После этого чилийский ветеран отбил еще 2-3 удара Борре и Костича в упор.

Если резюмировать, то благодаря Клаудио и отмене правила выездного гола "Бетис" остается в игре перед ответным матчем, который пройдет во Франкфурте через неделю.

1/8 финала ЛЕ. Севилья. "Бенито Вильямарин"

"Бетис" - "Айнтрахт" - 1:2

Голы: Фекир, 30 - Костич, 14, Камада, 32

"Бетис": Браво - Сабали, Песселья, Эдгар Гонсалес, Руибаль (Тельо, 77) - Гвидо Родригес, Карвалью (Миранда, 61) - Каналес, Фекир, Хуанми (Хоакин, 61) - Виллиан Жозе (Борха Иглесиас, 77)

"Айнтрахт": Трапп - Тута, Хинтеррегер, Ндика - Кнауфф, Якич, Соу, Костич - Линдстрем (Хауге, 73), Борре (Ламмерс, 86), Камада (Ленц, 78)

Предупреждения: Фекир, 22 - Соу, 25, Хинтереггер, 75