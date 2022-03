ЛЕ. Лион на диком фарте обыграл Порту, Айнтрахт перестрелял Бетис

Девятая команда Лиги 1 победила лидера Примейры на его же поле - и такое бывает, да.

Конечно, это не была победа на классе и уверенной ее не назовешь, но факт есть факт. "Ткачи" на равных сражались с "Драконами" 80 минут, регулярно находили возможности для атак и один лишь Дембеле мог оформить дубль, будь он немного расторопнее.

Со стороны "Порту" отвечали на активность гостей Пепе и Витинья, но Антони Лопеш поймал кураж и отражал вообще все.

Кульминация наступила в середине второго тайма. Сперва "Лион" открыл счет в контратаке - нерасторопность Дембеле на сей раз сыграла на руку "Ткачам" и позволила Пакета без помех расстрелять ворота.

Казалось бы, вот он, герой, но уже через минуту Лукас чуть не привез пенальти - арбитр указал на точку из-за попадания мяча ему в руку, однако VAR разобрался и отменил. Повезло.

Ну и еще раз крупно повезло "Лиону" уже в добавленное время, когда Мбемба таки забил, но из офсайда. Стало быть, все решится на "Люмьере", где французы проиграли лишь раз в последних 7 матчах во всех турнирах - что тут скажешь, карт-бланш.

1/8 финала ЛЕ. Порту. "Драгау"

"Порту" - "Лион" - 0:1

Гол: Пакета, 59

"Порту": Кошта - Мариу (Галено, 80), Мбемба, Пепе (Рубен Семеду, 46), Сануси - Отавио (Консейсау, 88), Витинья, Урибе, Акиньо - Эванилсон (Тони Мартинес, 72), Тареми (Виейра, 80)

"Лион": Лопеш - Дюбуа (Густо, 83), Тиаго Мендес, Лукеба, Эмерсон - Какре, Ндомбеле - Февр (Ауар, 80), Пакета, Токо-Экамби - Дембеле

Предупреждения: Отавио, 74, Консейсау, 90+6 - Дюбуа, 63

Совершенно безумный матч, в котором мяч и не думал задерживаться в средней зоне - команды носились от своих ворот до чужих как заведенные.

"Бетис" создал немало шансов - прежде всего, усилиями Фекира, который и забил единственный гол хозяев после фирменного смещения справа в центр.

Другое дело, что "Айнтрахт" на контратаках придумал даже больше. Гол Костича упустим - там индивидуальный шедевр; кажется, хорват навешивал, а попал за шиворот Браво. А вот мяч Камады - это уже тенденция. Линдстрем, ассистировавший японцу, царил на своем фланге всю игру.

10 - Nabil Fekir ???????? has reached double figures for goals in a single season in all competitions for the first time with @RealBetis_en (10 in 2021/22). Quality. pic.twitter.com/JrVmTPOUrP