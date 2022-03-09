Порту – Лион 0:1. Обзор матча, видео голов

В первом матче 1/8-й финала Лиги Европы "Порту" дома не смог обыграть "Лион". Хотя у "драконов" была инициатива, они проявляли больше желания и жажды. "Ткачей", находящихся не в лучшей форме, в очередной раз вытащил их лидер Лукас Пакета. Его гол дал французам хороший задел перед ответным матчем. Но еще не все решено.

1/8 финала ЛЕ. Порту. "Драгау"

"Порту" - "Лион" - 0:1

Гол: Пакета, 59