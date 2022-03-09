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Порту – Лион 0:1. Обзор матча, видео голов

Лига Европы
(1 голосов)

Порту – Лион 0:1. Смотреть онлайн, обзор матча Лиги Европы, видео голов

Порту – Лион 0:1. Обзор матча, видео голов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В первом матче 1/8-й финала Лиги Европы "Порту" дома не смог обыграть "Лион". Хотя у "драконов" была инициатива, они проявляли больше желания и жажды. "Ткачей", находящихся не в лучшей форме, в очередной раз вытащил их лидер Лукас Пакета. Его гол дал французам хороший задел перед ответным матчем. Но еще не все решено.

1/8 финала ЛЕ. Порту. "Драгау"
"Порту" - "Лион" - 0:1
Гол: Пакета, 59

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В статье: Лига Европы Лион
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