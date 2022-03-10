Аталанта - Байер: Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 10.03.2022

Один из двух центральных матчей 1/8 финала Лиги Европы. Причем он обещает быть гораздо более интересным, ярким, чем "Севилья" - "Вест Хэм". "Аталанта" и "Байер" всегда стараются играть на высочайших скоростях, посылать как можно больше игроков в атаку. Джан Пьеро Гасперини назвал немецкую команду худшим жребием, Руди Феллер итальянцев - абсолютной Топ-командой, "против которой понадобятся два великолепных выступления". Оправдаются ли ожидания спектакля?

10 марта. 22:00. Лига Европы. 1/8 финала. Первый матч

Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Байер"

Главный арбитр: Срджан Йованович (Сербия)

Феллер, Исполнительный директор леверкузенцев, отметил, что бергамцы всегда идут вперед, всегда агрессивны. В чем очень похожи на его команду. Заявил, что в игре против них всегда нужно держать глаза широко раскрытыми и что против них будет не легче, чем против "Баварии". Спортивный директор Симон Рольфес также ожидает крайне сложные, но яркие, по-настоящему интересные матчи, призывает "бодрствовать уже с первой минуты". Другие высказываются так же.

Правда, в последнее время "Аталанта" потеряла и скорость, и агрессию, и уверенность в себе. В лиге она одержала всего лишь одну победу в последних семи матчах, не забив в четырех из них. Из-за чего потеряла даже пятое место. Вылетела из Кубка. Особенно барахлит она дома - семь побед в 19-ти матчах в сезоне во всех турнирах. Против "Олимпиакоса" в предыдущем раунде пришлось устраивать камбек двумя угловыми. Хотя сразу после этого состоялся разгром "Сампдории" - 4:0.

"Байер" в гостях одержал лишь три победы в последних 11-ти матчах. Серьезной проблемой на всех полях остается оборона - лишь один "сухой" матч из 15-ти последних. Однако в целом он в хорошей форме. Пять побед, ничья и поражение в последних семи матчах. В субботу в гостях у "Баварии" не только добыл ничью 1:1, но и создал больше и даже остался несколько разочарован результатом. Вратарь Лукас Градецки просто ожидает такое же взрослое выступление и в Бергамо.

Найдут ли леверкузенцы физические и ментальные резервы после матча в Мюнхене? Не слишком ли отвлечены на Бундеслигу, где опережают место, лишающее Лиги Чемпионов, лишь на четыре очка? Не отвлекутся ли на мысли о дерби против "Кельна", о чем журналисты их часто спрашивают? Сбросят ли бергамцы крайне разочаровавший матч против "Ромы" (0:1) и свой общий кризис? Сумеют ли сыграть как против "Олимпиакоса" в Пирее, когда легко победили со счетом 3:0?

Кадры

Против "Баварии" во второй раз в сезоне "Байер" сыграл с тремя центральными защитниками. Повторит ли сейчас против "Аталанты", которая также играет с тремя? Сама "Богиня" как раз играла с двумя в двух последих матчах, но против "Ромы" это совершенно не сработало. Так что, скорее всего, обе команды вернутся к своей оригинальной тактической схеме.

У гостей немалые потери. Беллараби, Лунев, Андрич, Баумгартлингер, Демирбай, Шик. Потеря последнего, автора 20-ти голов в лиге, особо ощутима. Хотя в ЛЕ до сих пор он почти всегда отдыхал. В Мюнхене "Байер" играл с "фальшивой девяткой" Виртцем, но здесь скорее получит шанс один из настоящих форвардов - Аларио или новичок Азмун. А Виртц и Мусса Диаби (по три гола в Лиге Европы и множество комплиментов за скорость, технику и голы в этом сезоне) поддержат.

Аларио забил три гола за 162 последние минуты игры, но против слабых команд. На такие его обычно и бросают. Сумеет ли забить такой сильной как "Аталанта"?

У хозяев как раз проблемы с травмами вдруг закончились. Лишь Сапата и Иличич не в строю. А вот форма - другое дело. Единственный форвард в заявке Луис Муриэль в плохой и после травмы. Получит ли шанс? Или же выйдет кто-то из "фальшивых девяток" - Пашалич или Бога? Из трех центральных защитников в запасе скорее останется Джимсити. Из трех опорников - Де Роон, на которого злы из-за удаления в Риме. Из латералей - Дзаппакоста и Пеццелла.

Руслан Малиновский был признан лучшим игроком Серии А в феврале и автором лучшего гола. Скорее в качестве поддержки Украины. Но форму он набирает. В Пирее сделал дубль, и замкнув из штрафной площадки, и классно пробив издали. Нет сомнений, что в креативе команда зависит прежде всего от него.

"Аталанта": Муссо, Толой, Паломино, Демираль, Хатебур, Фройлер, Коопмейнерс, Меле, Малиновский, Пашалич, Муриэль

"Байер": Градецки, Фримпонг, Та, Тапсоба, Баккер, Паласиос, Арангис, Адли, Виртц, Диаби, Аларио

Статистика

"Байер" дошел до этой стадии благодаря первому месту в группе Лиги Европы. Его принесли две победы над "Селтиком", четыре очка в матчах против "Бетиса" и победа над "Ференцварошем". От венгров "аптекари" также потерпели поражение. Причем "Селтик" и "Бетис" они переигрывали со счетом 4:0. "Аталанта" набрала четыре очка с "Янг Бойз", по одному - с "Манчестер Юнайтед" и "Вильярреалом" и заняла третье место в группе Лиги Чемпионов. Затем же дважды переиграла "Олимпиакос" в ЛЕ

В матчах Еврокубков против итальянских соперников "Байер" добыл пять побед, пять ничьих и потерпел 11 поражений. В том числе ничья и четыре поражения в последних пяти от "Ромы", "Ювентуса" и "Интера". Последнее - от миланского клуба в 1/4 финала Лиги Европы сезона 2019/20 - 1:2. Показатели "Аталанты" против немецких команд - победа, две ничьи и три поражения. Последними были ничья и поражение от дортмундской "Боруссии" (1:1 и 2:3) в 1/16 финала ЛЕ сезона 2017/18

Между собой леверкузенцы и бергамцы не встречались никогда

Сегодняшний матч станет для "Байера" 50-ым в Лиге Европы. Это рекорд для немецких команд

В последних девяти домашних Еврокубковых матчах "Аталанта" добыла две победы и три ничьи, проиграв четырежды. "Байер" в последних десяти гостевых победил шесть раз, однажды сыграл вничью и трижды проиграл

"Аталанта" не пропускала в четырех из пяти последних матчей в Лиге Европы (включая Квалификацию)

Прогноз: Аталанта - Байер 1:1

Иногда "Аталанту" прорывает на 4:0, 3:0 или 6:2, но в целом в 2022-ом году она в плохой форме. Прежде всего потеряла скорость, без которой не может. Особенно - дома, и особенно - в Топ-матчах. В последних семи против команд Топ-8 Серии А не побеждала ни разу (три ничьи). А "Байер" точно не слабее "Ромы" или "Фиорентины". Хотя рисковать он не будет. Его наставник Херардо Сеоане требует прежде всего стабильности. А Гасперини считает, что все решится в Леверкузене.