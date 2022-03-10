ЛЕ. Севилья минимально победила Вест Хэм

Лига Европы, 1/8 финала

"Рамос Санчес Писхуан" (Севилья)

Главный арбитр: Сандро Шарер (Швейцария)

Как бы это не звучало страшно, но Мойес воспользовался войной в Украине. Он и так не мог найти Ярмоленко даже несколько минут в игре, а тут сам Андрей находится в плохом психологическом тонусе. Сегодня украинский вингер снова пропустил матч.

На привычных для Ярмоленко флангах атаки вышли Форнальс и Влашич (лидер Боуэн был недоступен из-за травмы), и именно в активе (или пассиве) хорвата был лучший момент всего первого тайма. На 11-й минуте после навеса со стандарта Райс сбросил в центр вратарской, откуда Никола головой имел шанс просто расстрелять ворота, но пробил на удобной высоте для Бону – тот смог отбить.

A few chances for us early on including this for Vlasic!



Thoughts so far?!



UEL | #SEVWHU 0-0 (22) pic.twitter.com/xVQt8NN5cU — West Ham United (@WestHam) March 10, 2022

Этому опасному эпизоду предшествовал шанс Эль-Хаддади, который тоже нашел зону для удара головой: мяч полетел мимо левой девятки. Этот зажигательный старт был всем, на что смогли команды в первом тайме - до перерыва был интенсивный футбол для всех, кроме вратарей.

Второй тайм происходил по тому же сценарию. Особого преимущества никто не имел, разве что "Севилья" была немного активнее. И именно андалусийцы смогли открыть счет в этой встрече. Удивительным образом Эль-Хаддади оказался совершенно одиноким в штрафной при подаче со стандарта с правого фланга. Свободная зона помогла Муниру без проблем (но очень изящно и технично) в касание переправить навес Акунии в правый угол ворот. "Вест Хэм" наказан своим же оружием.

За 20 минут до завершения матча команды обменялись моментами, однако опасным можно назвать только эпизод гостей. Бенрахма сбросил в центр, а Лансини уже расстреливал ворота Бону, но вовремя под мяч бросился Навас. Это тот эпизод, который стал решающим. На больше лондонцы способны не были.

Испанцы взяли верх над англичанами. Да, это первый раунд, однако он стал хорошим гандикапом для подопечных Лопетеги. Для Мойеса теперь важна задача размером в неделю, ведь Лига Европы уже для "молотобойцев" - не турнир для тренировки второго состава.

"Севилья" - "Вест Хэм" 1:0

Гол: Мунир Эль-Хаддади 60

"Севилья": Бону - Навас, Гудель, Кунде, Акунья - Корона (Аугустинссон 87), Хордон, Торрес - Эль-Хаддади (Марсьяль 75), Эн Несири (Мир 90+1), Окампос

"Вест Хэм": Ареола – Джонсон, Доусон, Зума, Крессвелл – Соучек, Райс, Лансини (Нобл 83) – Форнальс, Антонио, Влашич (Бенрахма 67)

Предупреждения: Окампос 90 – Зума 58, Лансини 76, Райс 90