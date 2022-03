ЛЕ. Севилья минимально победила Вест Хэм

Лига Европы, 1/8 финала

"Рамос Санчес Писхуан" (Севилья)

Главный арбитр: Сандро Шарер (Швейцария)

Как бы это не звучало страшно, но Мойес воспользовался войной в Украине. Он и так не мог найти Ярмоленко даже несколько минут в игре, а тут сам Андрей находится в плохом психологическом тонусе. Сегодня украинский вингер снова пропустил матч.

На привычных для Ярмоленко флангах атаки вышли Форнальс и Влашич (лидер Боуэн был недоступен из-за травмы), и именно в активе (или пассиве) хорвата был лучший момент всего первого тайма. На 11-й минуте после навеса со стандарта Райс сбросил в центр вратарской, откуда Никола головой имел шанс просто расстрелять ворота, но пробил на удобной высоте для Бону – тот смог отбить.

