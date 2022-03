ЛЕ. Барселона - Галатасарай 0:0. Недооценка от Хави и автобус по-турецки

Кто-то назовет это ротацией, но по факту Хави допустил гораздо более опасную ошибку - недооценил соперника.

Сегодня "Барса" вышла на матч в сочетании, которое ни разу не приносило ей успеха на предыдущих стадиях сезона. Ферран в качестве ложной девятки бесполезен, что еще раз показал; Френки на позиции Бускетса - только тень Бускетса настоящего; Нико Гонсалес не дает и половины того движения мяча, которое обеспечивает Гави.

Ну, и вот следствие - "Галатасарай" минут 55 отбивался вполне комфортно. Даже один момент имел - Актюркоглу на дриблинге обошел двоих и чудом промахнулся по цели.

10 - Jordi Alba ???????? has played his 100th game in Major European comps. Since 2009/10 season, only Piqué (110), Boateng (102) & Sergio Ramos (101) have appeared most often between the defenders in #ChampionsLeague & #EuropaLeague both.Centenary @FCBarcelona #BarcaGalatasaray pic.twitter.com/uJxifChQQJ

У "Барсы" за весь первый тайм - два дальних удара Депая и все. Конечно, Хави пришлось все менять в перерыве, отсюда и сразу три замены.

После них каталонцы забегали намного активнее, осмысленнее; выход Бускетса добавил динамики движению мяча. Соответственно пошли и моменты. Дембеле, Траоре и даже сам Серхио опасно пробивали, но всякий раз либо выше, либо в руки воспитаннику "Барсы" Иньяки Пенье. Туда же - во вратаря - поцелил с линии штрафной и Френки.

Давление на ворота турок минуты с 60-й стояло неимоверное, но те на морально-волевых отбились. Молодцы, ничего не скажешь. Это не делает "Сарай" фаворитом перед ответным матчем, но, по крайней мере, заставляет его уважать. Если команда умеет терпеть - то она способна и побеждать.

2- Xavi Hernández ???????? has become the second Barcelona's manager to be winless in his two first home game in a European competition ever (D2) after Louis Van Gaal in 1996/97 #UCL edition (2-2 vs PSV & 0-4 vs Dynamo Kyiv). Stumbling#BarcaGalatasaray #UEL pic.twitter.com/rTQq0D0xWs