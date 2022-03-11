Малиновский получил высокую оценку за игру против Байера

В рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы "Аталанта" обыграла на своем поле "Байер" со счетом 3:2. Украинец Руслан Малиновский появился на поле со стартовых минут и был заменен на 69-й минуте.

Малиновский записал на свой счет две голевые передачи и гол. За игру украинский хавбек получил 8.5 и 8.3 - от WhoScored и SofaScore соответственно. Это вторая лучшая оценка среди игроков обеих команд.

За 69 минут на поле 28-летний украинец 5 раз пробил по воротам (2 в плоскость, 2 мимо и 1 заблокирован), 50 раз коснулся мяча, провел 3 удачные обводки из 6, отдал 21 точную передачу с 29 (72%) , в том числе 4 ключевых, и выиграл 2 верховых дуэли из 5.

Лучшим игроком матча был признан автор дубля и результативной передачи Луис Муриэль - 10.0 и 9.0 соответственно.