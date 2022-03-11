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"Могут себе в ж*пу засунуть". Зозуля отреагировал на баннер с Малиновским и Миранчуком

Лига Европы
(2 голосов)

Четко дал понять позицию сознательного украинца

"Могут себе в ж*пу засунуть". Зозуля отреагировал на баннер с Малиновским и Миранчуком

zik

Новина українською

На трибунах стадиона "Аталанты" во время матча Лиги Европы против "Байера"(3:2) вывесили неоднозначный баннер, на котором изображены Руслан Малиновский и Алексей Миранчук. Очевидно, что это призыв к дружбе между украинцами и россиянами.

Украинский форвард "Фуэнлабарды" Роман Зозуля ясно дал понять позицию любого сознательного гражданина нашей страны.

"Они могут эти плакаты себе в ж*пу засунуть. Мы им никогда не простим этого", - написал Зозуля в комментарии под постом "Брутального футбола".

"Могут себе в ж*пу засунуть". Зозуля отреагировал на баннер с Малиновским и Миранчуком - изображение 1
Фото: facebook.com/BrutFoot
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В статье: Роман Зозуля Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Алексей Миранчук война с Россией
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(2 голосов)
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Комментарии (3)
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DesnaUA (Чернигов)
11.03.2022 в 11:19
Согласен с Романом !Нет прощения фашистам!
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+3
0
78zezabo (Дрогобич)
11.03.2022 в 10:35
Таке вибачати не можна, а хто забуде той сук... Остання
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+7
0
Olegyurchak (Хмельницький )
11.03.2022 в 10:34
Такое могли вывесить только цыничные россияне. У этих дикарей никакой чести.
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+8
0

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