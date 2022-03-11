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"Могут себе в ж*пу засунуть". Зозуля отреагировал на баннер с Малиновским и Миранчуком
Четко дал понять позицию сознательного украинца
zik
На трибунах стадиона "Аталанты" во время матча Лиги Европы против "Байера"(3:2) вывесили неоднозначный баннер, на котором изображены Руслан Малиновский и Алексей Миранчук. Очевидно, что это призыв к дружбе между украинцами и россиянами.
Украинский форвард "Фуэнлабарды" Роман Зозуля ясно дал понять позицию любого сознательного гражданина нашей страны.
"Они могут эти плакаты себе в ж*пу засунуть. Мы им никогда не простим этого", - написал Зозуля в комментарии под постом "Брутального футбола".
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