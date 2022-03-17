УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Малиновский выйдет на поле с первых минут в ответном матче 1/8 финала ЛЕ
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Малиновский выйдет на поле с первых минут в ответном матче 1/8 финала ЛЕ

Лига Европы
(1 голосов)

Болеем за Руслана

Малиновский выйдет на поле с первых минут в ответном матче 1/8 финала ЛЕ

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский выйдет в основном составе своей команды на поединок против леверкузенского "Байера". Встреча состоится в четверг, 17 марта, в 19:45, а следите за ней вы можете в текстовой трансляции от UA-Футбол.

Для Малиновского это будет третий подряд выход в стартовом составе.

Напомним, что в первом матче 1/8 финала ЛЕ бергамцы одержали победу в родных стенах со счётом 3:2. Украинский футболист принял участие во всех голах своей команды: забил сам и дважды ассистировал.

Всего на счету Руслана в нынешнем еврокубковом сезоне 8 игр, 4 гола и 2 результативные передачи.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Байер (Леверкузен)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...