Малиновский выйдет на поле с первых минут в ответном матче 1/8 финала ЛЕ

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский выйдет в основном составе своей команды на поединок против леверкузенского "Байера". Встреча состоится в четверг, 17 марта, в 19:45, а следите за ней вы можете в текстовой трансляции от UA-Футбол .

Для Малиновского это будет третий подряд выход в стартовом составе.

Напомним, что в первом матче 1/8 финала ЛЕ бергамцы одержали победу в родных стенах со счётом 3:2. Украинский футболист принял участие во всех голах своей команды: забил сам и дважды ассистировал.

Всего на счету Руслана в нынешнем еврокубковом сезоне 8 игр, 4 гола и 2 результативные передачи.