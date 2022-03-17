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Малиновский выйдет на поле с первых минут в ответном матче 1/8 финала ЛЕ
Болеем за Руслана
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский выйдет в основном составе своей команды на поединок против леверкузенского "Байера". Встреча состоится в четверг, 17 марта, в 19:45, а следите за ней вы можете в
Для Малиновского это будет третий подряд выход в стартовом составе.
Напомним, что в первом матче 1/8 финала ЛЕ бергамцы одержали победу в родных стенах со счётом 3:2. Украинский футболист принял участие во всех голах своей команды: забил сам и дважды ассистировал.
Всего на счету Руслана в нынешнем еврокубковом сезоне 8 игр, 4 гола и 2 результативные передачи.
???? Ci schieriamo così alla BayArena!— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) March 17, 2022
⚡️ Atalanta team news here!
Presented by @Plus500#Bayer04Atalanta #UEL #GoAtalantaGo ⚫️???? pic.twitter.com/BRGaImc9Ul
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